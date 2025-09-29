Aephanemer: präsentieren neue Videosingle „Le Cimetière Marin“

Am 31. Oktober 2025 werden die französischen Melodic Death Metal Pioniere Aephanemer ihr mit Spannung erwartetes neues Studioalbum Utopie über Napalm Records veröffentlichen.
Utopie kombiniert brutalen Melodic Death Metal mit filmischer Pracht und präsentiert einen ambitionierten, messerscharfen Angriff epischer Melodien, unermüdlicher Geschwindigkeit und philosophischer Tiefe, der den Sound der Band in mutige neue Gefilde führt. Angeführt von der eindrucksvollen Präsenz von Marion Bascoul liefern Aephanemer ein technisch anspruchsvolles und emotional fesselndes Album, das lyrisch die einzigartig mythische Dringlichkeit der modernen Zeit erkundet.
Nach dem bereits veröffentlichten, mitreißenden Eröffnungstrack La Règle du Jeu hat das Trio jetzt ein Musikvideo zu ihrer neuesten Single Le Cimetière Marin enthüllt. Das begleitende Musikvideo entführt die Zuschauer in den Proberaum der Band und bietet eine packende Darbietung des Tracks mit auffälligen visuellen Elementen, die die Intensität verstärken. Seht es euch hier an:
Die Band kommentiert: „Le Cimetière Marin is one of the most distinctive tracks on the album. We aimed to create a truly heroic piece – not in a modern way, but inspired by the way heroism was expressed in classical music centuries ago. Fueled by bold elements from both classical traditions and melodic death metal, it carries a strong, almost epic energy. We’re really eager to bring it to the stage!“
Le Cimetière Marin bietet ein komplexes Gitarrenarrangement unter einem scharfen Gesang, das einen Track schafft, der sowohl anmutig als auch bedrohlich ist. Es vereint kraftvoll die Komplexität des progressiven Metals mit emotionaler Intensität und zeigt Aephanemers Fähigkeit, technische Fertigkeiten mit tiefgreifenden Atmosphären in Einklang zu bringen.
Zum Support von Utopie wird die Band Anfang November auf eine Europatour gehen, begleitet von den Special Guests Valhalore, Dark Oath und Waldgeflüster. Alle Informationen zum bevorstehenden Album-Release inklusive der Tourdaten findet ihr hier:
