Aephanemer: präsentieren neue Videosingle „Le Cimetière Marin“

Am 31. Oktober 2025 werden die französischen Melodic Death Metal Pioniere Aephanemer ihr mit Spannung erwartetes neues Studioalbum Utopie über Napalm Records veröffentlichen.

Utopie kombiniert brutalen Melodic Death Metal mit filmischer Pracht und präsentiert einen ambitionierten, messerscharfen Angriff epischer Melodien, unermüdlicher Geschwindigkeit und philosophischer Tiefe, der den Sound der Band in mutige neue Gefilde führt. Angeführt von der eindrucksvollen Präsenz von Marion Bascoul liefern Aephanemer ein technisch anspruchsvolles und emotional fesselndes Album, das lyrisch die einzigartig mythische Dringlichkeit der modernen Zeit erkundet.

Nach dem bereits veröffentlichten, mitreißenden Eröffnungstrack La Règle du Jeu hat das Trio jetzt ein Musikvideo zu ihrer neuesten Single Le Cimetière Marin enthüllt. Das begleitende Musikvideo entführt die Zuschauer in den Proberaum der Band und bietet eine packende Darbietung des Tracks mit auffälligen visuellen Elementen, die die Intensität verstärken. Seht es euch hier an: