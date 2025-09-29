White Reaper: haben neues Album „Only Slightly Empty“ und neue Single veröffentlicht

Knackige Gitarren und große Hooks – dafür stehen White Reaper aus Kentucky, die heute ihr neues Album Only Slightly Empty über Blue Grape Music veröffentlicht haben!

Only Slightly Empty steckt voller verzerrter Gitarren und mitreißender Melodien, für die White Reaper bekannt sind, wagt sich aber auch in dunklere, grungigere Klangwelten – mit einigen der härtesten Songs, die die Band je geschrieben hat. Frühere Singles wie Blink, Honestly und Blue 42 sorgten bereits bei Magazinen wie Stereogum, BrooklynVegan, Alternative Press, Flood und vielen mehr für Aufsehen und zeigen, wie White Reaper die rohe Dringlichkeit ihrer Anfangstage mit ambitioniertem, großformatigem Songwriting verbinden. Zur Feier des Tages veröffentlicht die Band die neue Single Freakshow inklusive Visualizer.

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: