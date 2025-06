White Reaper: unterschreiben bei Blue Grape Music und veröffentlichen Single „Honestly“

White Reaper sind zurück! Nach einigen turbulenten Jahren hat die Band aus Kentucky vor Kurzem bei Blue Grape Music unterschrieben und kündigt jetzt ihr neues Album Only Slightly Empty an, das am 26. September erscheint. Only Slightly Empty ist vollgepackt mit den knackigen Gitarren und den einzigartigen Hooks, für die White Reaper bekannt sind. Aber die Band wagt sich auch in unbekannte, dunklere und grungigere musikalische Gefilde. Diese Alchemie aus Stimmung und Melodie sorgt für eine Reihe von Songs, die klarmachen, dass White Reaper eine der vielversprechendsten Rockbands unserer Zeit sind.

Anlässlich der Albumankündigung haben White Reaper mit Honestly die erste neue Single von Only Slightly Empty veröffentlicht. Der Song fängt das musikalische und lyrische Herz des neuen Albums perfekt ein. Das unschlagbare Gespür für Eingängigkeit von Sänger und Gitarrist Tony Espositos kommt in dem Song voll zur Geltung, während Voice-Sampling und synkopierte Keyboard-Arpeggios durch die Lautsprecher pingen. „Ich denke, dass es bei dieser Platte vor allem darum geht, dass ich mich musikalisch mit vielen Dingen auseinandergesetzt habe, die ich gefühlt, aber nicht ausgesprochen habe“, erklärt er. „In Honestly mache ich mich über mich selbst und meine Probleme mit Konflikten lustig. Die Strophen und der Refrain sind völlig gegensätzliche Botschaften – wie zum Beispiel, dass man manchmal hinter dem Rücken von jemandem große Töne spuckt, aber von Angesicht zu Angesicht viel zurückhaltender ist.“

Das Video zu Honestly könnt ihr euch hier ansehen:

Honestly Stream: hier

Nach Schwierigkeiten mit ihrem früheren Label, kreativen Blockaden, Besetzungswechseln, Burnout und vielem mehr, hat es die Band geschafft, eine halbe Stunde unbestreitbar großartigen Rock & Roll abzuliefern. Selbst produziert von Sänger/Gitarrist Tony Esposito, Keyboarder Ryan Hater und Gitarrist Hunter Thompson und aufgenommen mit Tontechniker Joey Oaxaca (Hunny, Mamalarky, Rocket), greift Only Slightly Empty die Unmittelbarkeit früherer Songs auf und wendet sie auf ein ambitioniertes Songwriting an.

Das Album greift auf 90er-Jahre-Alternative Elemente und auch düstere Klänge zurück, ohne jemals den ansteckenden Power-Pop-Kern zu opfern, der White Reaper so attraktiv macht. Es ist eine gekonnte Balance, die die Band in aufregende neue Richtungen führt: „Diese Platte ist definitiv ein Neuanfang„, sagt Esposito. „Ich bin noch nervöser als sonst – ich fühle mich wie damals, als wir unsere erste Musik überhaupt veröffentlicht haben. Alles ist jetzt so anders, aber ich bin wieder so aufgeregt wie damals.“

Only Slightly Empty – Trackliste:

1. Coma

2. Blink

3. Honestly

4. Freakshow

5. Eraser

6. Blue

7. Pocket

8. Enemy John

9. Rubber Cement

10. Touch

White Reaper online:

https://www.instagram.com/whitereaperusa/