Fessus: veröffentlichen Single/Video „The Depths Of Lividity“ aus dem kommenden Album „Subcutaneous Tomb“

Fessus bringen mit ihrem Debütalbum Subcutaneous Tombs frischen Wind in die österreichische Death-Metal-Szene. Nachdem die Band, bestehend aus Brenton und drei weiteren Mitgliedern, 2023 gegründet wurde, veröffentlichten sie im selben Jahr ihr vielversprechendes Demo Pilgrims Of Morbidity.

Seht euch hier das Video zur neu veröffentlichten Single The Depths Of Lividity an:

Aufnahme, Mixing, Mastering: Thomas Taube (Five Lakes Studio)

Video: Christian Fischer

Zwei Jahre nach diesem ersten Erfolg präsentiert das Quartett nun ihr erstes Album. Subcutaneous Tombs umfasst sechs ausgedehnte Songs, die stilistisch nahtlos an das Demo anknüpfen. Während andere Bands oft auf Hypergeschwindigkeit, übermäßige Technikaffinität und Brutalität setzen, spielen Fessus ihren Death Metal überwiegend in moderaten Tempi, gespickt mit Ausbrüchen von Geschwindigkeit und Aggression. Die Stücke zeichnen sich vor allem durch einprägsame Kompositionen und Groove aus. Jeder Song strahlt förmlich Morbidität aus und beschwört eine dichte, makabre Atmosphäre. Brentons Gesang, der teilweise an Killjoy von Necrophagia erinnert, zählt zu den Höhepunkten des Albums. Mit einer Darbietung, die sowohl vielseitig als auch wahnsinnig ist, entfesselt Brenton abscheuliche Klänge und Feuer wie nur wenige andere Wahnsinnige vor ihm. Obwohl Anlehnungen an Bands wie Autopsy oder Purtenance zu hören sind, gelingt es Fessus, einen unverwechselbaren Sound zu kreieren, der ganz eigenständig ist.

Das Album wird in folgenden Formaten verfügbar sein: CD / LP / MC / Digital

Subcutaneous Tombs ist ein perfekt produziertes Album, das sich Liebhaber des morbiden, fauligen Death Metal nicht entgehen lassen sollten.