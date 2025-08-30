Aephanemer: kündigen neues Studioalbum „Utopie“ an und veröffentlicht ihre mitreißende erste Single/Video „La Règle du Jeu“

Nach dem überwältigenden Erfolg ihres letzten Albums A Dream Of Wilderness (2021) meldet sich die in Toulouse ansässige Melodic-Death-Metal-Band Aephanemer mit ihrem vierten Studioalbum Utopie zurück, das am 31. Oktober 2025 über Napalm Records veröffentlicht wird.

Vor zwei hat das Trio die erste Single La Règle du Jeu veröffentlicht, ein mitreißender Track, der mit frenetischen Tempi, fleischigen Growls von Frontfrau Marion Bascoul und einer epischen Balance zwischen Death Metal und klassischen Einflüssen aufwartet. Seht euch das Video hier an:

Die Band äußert sich dazu: „We’re really proud of La Règle Du Jeu – it’s one of the most energetic and catchy songs on the album, and we feel it captures the balance we’ve been aiming for between our favorite melodic death metal influences and classical music arrangements. We hope listeners will like it!“

Utopie kombiniert brutalen Melodic Death Metal mit filmischer Pracht und bietet dem Trio die Möglichkeit, einen ehrgeizigen, messerscharfen Angriff epischer Melodien, unermüdlicher Geschwindigkeit und philosophischer Tiefe zu entfesseln, wodurch sie ihren Sound in mutig neues Terrain vorantreiben. Angeführt von der eindrucksvollen Präsenz von Bascoul liefert die Band ein technisch anspruchsvolles und emotional fesselndes Album, das lyrisch die einzigartig mythische Dringlichkeit der modernen Zeit erkundet.

Utopie – Trackliste:

1. Échos D’un Monde Perdu

2. Le Cimetière Marin

3. La Règle Du Jeu

4. Par-Delà Le Mur Des Siècles

5. Chimère

6. Contrepoint

7. La Rivière Souterraine

8. Utopie (Partie I)

9. Utopie (Partie II)

Verfügbare Formate:

– 1CD Digipak

– 1LP Gatefold Black

– 1LP Gatefold Orange/Black Marbled

– Digital Album

Zum Support von Utopie wird die Band Anfang November auf eine Europatour gehen, mit besonderen Gästen Valhalore, Dark Oath und Waldgeflüster.

Aephanemer live:

Album Release Tour 2025 (EU)

w/ Valhalore, Dark Oath, Waldgeflüster

06.11.25 DE – Weinheim / Cafe Central

07.11.25 DE – Leipzig / Hellraiser

08.11.25 DE – Berlin / War Against War Festival

09.11.25 DE – Kassel / Goldgrube

10.11.25 DE – München / Feierwerk

12.11.25 AT – Wien / Escape

13.11.25 HU – Budapest / Dürer Kert

14.11.25 PL – Kraków / Klub Gwarek

15.11.25 CZ – Praha / Black Pes

16.11.25 PL – Warszawa / Voodoo Club

18.11.25 LT – Kaunas / Klubas Lemmy

19.11.25 FI – Turku / Nirvana

20.11.25 FI – Helsinki / On The Rocks

21.11.25 FI – Tampere / Varjobaari

22.11.25 FI – Turku / Nirvana

26.11.25 DE – Hamburg / LOGO

27.11.25 DE – Oberhausen / Helvete

28.11.25 DE – Oldenburg / Cadillac

29.11.25 BE – Ghent / Asgaard Gentbrugge

30.11.25 NL – Harlem / Patronaat

02.12.25 UK – London / The Underworld

03.12.25 UK – Manchester / Rebellion

Aephanemer sind:

Marion Bascoul – Gesang

Martin Hamiche – Gitarren, Bass, Orchestrierung

Mickael Bonnevialle – Schlagzeug

Aephanemer online:

https://www.facebook.com/Aephanemer

https://www.instagram.com/aephanemerofficial