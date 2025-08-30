In Absentia: veröffentlichen ihre neue Single „Silence“

Die Heimat des Metals und jener, die seine Zukunft gestalten – heute werfen wir unsere neue Single Silence in das Pantheon der Metal-Szene; eindringlicher Clean-Gesang, tiefe Growls, melodische Gitarren und präzise Drums bilden ein dunkles Yin-Yang – brutal, elegant und jetzt im Stream verfügbar.

Silence entstand an einem besonderen Ort – kein Konzept wurde übersehen, kein Weg war vorgegeben – es war etwas Neues, etwas Rohes und etwas Echtes. Wir alle kannten dieses Gefühl schon: das Gefühl, dass einem die Stimme von etwas oder jemandem genommen wird – die innere Unfähigkeit, sich zu äußern, die Wut darüber, dass einem die Macht über die eigene Stimme gestohlen wird, und der Kampf darum, sie zurückzuerlangen. Das war Katharsis.

Dies ist der erste Song, den unser eigener Ollie Greenway produziert hat – Ollie ist unser Gitarrist und hat ein ausgeprägtes Gespür sowie Leidenschaft für Produktion. Ohne ihn wäre die Vision des Flows und das Gefühl der Balance verloren gegangen. Niemand hätte das so einfangen können wie er, und genau das macht dieses Release für uns noch persönlicher.

Silence ist jetzt auf Spotify, Apple Music und mit einem Static-Launch-Video auf YouTube verfügbar.