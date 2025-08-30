Floya: kehren mit ihrer genreübergreifenden neuen Single „In Fiction“ zurück

Nach dem vielgelobten Debütalbum Yume kehren Floya mit ihrer zweiten Single nach dem Album, In Fiction, zurück – ein mutiger Schritt in die Welt der Zusammenarbeit. Zum ersten Mal in ihrer Karriere luden die beiden Künstler Gastmusiker ein, um Teil ihrer Vision zu werden. Sie arbeiteten mit dem australischen Musiker und Produzenten Airports sowie Grumble Bee, dem Solo-Projekt von Jack Bennett, der auch als Leadsänger von Lonely The Brave bekannt ist, zusammen.

Seht euch das Video zu In Fiction hier an:

Die Zusammenarbeit entstand ganz natürlich: Floya hatten Airports‚ Arbeit schon lange bewundert, ohne zu wissen, dass er häufig zwischen London und Castrop-Rauxel pendelt, nur eine kurze Distanz vom Studio der Band entfernt. Ein spontanes Treffen entwickelte sich schnell zu einer Schreibsitzung, die die Grundlage für In Fiction legte. Grumble Bees Beteiligung folgte bald darauf, geboren aus einem lockeren Online-Austausch, der eine sofortige kreative Verbindung herstellte.

In Fiction vereint drei unterschiedliche Sänger in einem Track und verbindet schwebende Melodien, elektronische Texturen und die rockgetriebenen Wurzeln von Floya zu einer filmischen Reise. Der Song selbst wurde von der Idee inspiriert, aus einem so lebhaften Traum zu erwachen, dass er sich wie Realität anfühlt – eine surreale Erzählung über das Leben eines ganzen Lebens, nur um in einer unbekannten Welt aufzuwachen, in der nichts und niemand aus diesem Traum jemals wirklich existiert hat.

Das Ergebnis ist Floyas ehrgeizigstes und kollaborativstes Werk bis heute, ein Track, der Individualität hervorhebt und gleichzeitig etwas Größeres schafft als die Summe seiner Teile.

