Floya: veröffentlichen Debütsingle / Video ‚Wonders‘

Aus der Asche von Alazka & Time, The Valuator auferstanden, taucht die brandneue Gruppe Floya in der Musikszene auf.

Das deutsche Duo, bestehend aus Phil Bayer & Marv Wilder, kreiert eine wilde Mischung aus emotionalem Rock, modernen EDM-Elementen und Weltmusik. Nachdem sie sich in der Vergangenheit als Gründer und Songwriter ihrer gefeierten Acts einen Namen gemacht haben, begeben sich Phil & Marv nun auf Ihre eigene Reise und erforschen Klänge jenseits Ihrer Wurzeln, während sie einem einfachen Mantra folgen: Es gibt keine Grenzen.

Mit dieser Aussage ins Gedächtnis eingraviert, streben Floya danach etwas zu erschaffen, das größer ist als sie selbst und nehmen euch mit auf ein unvergessliches Abenteuer in die Tiefe Ihrer Herzen.

Schaut euch das Musikvideo zu Wonders jetzt an

Mit ihrem ersten Output Wonders tauchen Floya in das Reich der Selbstreflexion und Empathie ein und liefern musikalisch eine erhebende und tanzbare Hymne.

Sänger Phil sagte dazu: „Als ich 2018 die Musikindustrie verließ, wusste ich nicht wirklich, ob ich zu dem zurückkehren könnte, was ich am meisten liebte, ich musste sozusagen einen Traum loslassen. Als wir also Floya kreierten und anfingen, diesen Song zu schreiben, wollte ich, dass es um Positivität und die Ausdauer geht, überall im Leben anzukommen, wo man hin will. Wonders ist unsere Hommage an all die Menschen da draußen, die jeden Tag kämpfen, egal unter welchen Umständen, ihre Träume zu leben. Pack es an und du wirst es schaffen.“

Mit vollständiger Produktion und zusätzlichem Songwriting von Chris Kempe (Embark Audio), am besten bekannt für seine Arbeit für Alazka & Time, The Valuator und Mastering, das von Robin Schmidt (The 1975, You Me At Six, Biffy Clyro, Don Broco) übernommen wurde, freuen sich Floya riesig, euch bald zu zeigen, was sich am Horizont abzeichnet.

Floya sind:

Phil – Gesang

Marv – Gitarre

Folgt der Band auf ihren Socials:

https://www.instagram.com/floyamusic

https://www.facebook.com/floyamusic