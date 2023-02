Floya: veröffentlichen neue Single / Video „Willows“

Floyas bahnbrechende neue Single Willows zeigt, wie eine homogene Mischung aus Rock und EDM klingen sollte. Der Song beginnt schnell und leichtfüßig mit kantigem und doch poppigem Gesang, begleitet von einer Wand aus akribischen Gitarren und Synthesizern, die in die vielleicht größte Refrain-Hook von Floya bis heute mündet. Ein Wirbelsturm von Emotionen jagt durch den Song und macht keine Gefangenen.

Das Duo sagte Folgendes über ihr neuestes Werk:

„Willows handelt davon, Risiken einzugehen, es erzählt davon, wie das Nachgeben in einem bestimmten Moment dein Leben für immer verändern kann. Als Menschen schrecken wir oft davor zurück, Risiken einzugehen, wenn wir einmal Schaden erlitten haben, aber der einzige Weg zu wachsen ist, offen zu bleiben.“

Aufgenommen und produziert von Chris Kempe (Embark Audio).

Gemastert von Chris Gehringer.

Willows ist seit letzten Freitag auf allen Streaming-Diensten verfügbar:

https://arisingempire.com/willows

Die aus Deutschland stammenden Marv Wilder und Phil Bayer fanden eine gemeinsame Basis, als sie über ihre Einflüsse aus der Kindheit sprachen, nämlich Peter Gabriel, U2 und Sting. Mit der Vision vor Augen, einen frischen Pop-Rock-Sound mit der Ästhetik von EDM und Weltmusik zu verschmelzen, machten sich die beiden auf den Weg, etwas zu präsentieren, was auf dem heutigen Musikmarkt nur selten zu finden ist.

Nach der erfolgreichen Veröffentlichung ihrer erfolgreichen Single The Hymn wurde der Song in einem offiziellen AFL-Spiel zwischen Port Adelaide und den Western Bulldogs im australischen Fernsehen gespielt, was eine beachtliche Leistung für eine Band darstellt, die erst seit ein paar Monaten auf dem Markt ist. Floya erhielten auch Lob in Form von Airplay durch Kerrang! Radio (UK) und Radio Contact. (BE)

Floya sind:

Phil | Gesang

Marv | Gitarre

Floya online:

https://www.instagram.com/floyamusic

https://www.facebook.com/floyamusic