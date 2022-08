Floya: veröffentlichen vierte Single / Video ‚Weaver‘

Floya sind mit der neuen Single Weaver zurück, die textlich dunklere Territorien einführt. Ihr neuestes Werk lässt sich am besten als Perspektive auf emotionale Ambivalenz beschreiben, dennoch präsentieren sie musikalisch immer noch ihre energetische Signatur.

„Weaver ist für mich ein sehr persönlicher Song, in dem ich offen über die sehr realen Dämonen spreche, die fast jeden Künstler, mich eingeschlossen, heimsuchen. Ich denke, es ist fast unmöglich, seine Schatten vollständig loszuwerden, das kann verschiedene Gründe haben. In meinem Fall sind sie aufgrund der Emotionen, die sie hervorrufen, fast notwendig. Obwohl diese Emotion hauptsächlich verletzend ist, habe ich gelernt, sie zu nutzen, um Dinge zu erschaffen – sie treibt mich sehr an. Ich denke, es geht darum, die Balance zu finden und zu halten“, erklärt Sänger Phil Bayer.

Aufgenommen und produziert von Chris Kempe (Embark Audio), gemastert von Robin Schmidt (24-96 Mastering).

Live auf Tour mit From Fall To Spring:

26.08.22 DE – Münster, Sputnik Café

27.08.22 DE – Köln, MTC

23.09.22 CH – Luzern, Sedel Club

24.09.22 CH – Rorschach, Treppenhaus

Aus der Asche von Alazka & Time, The Valuator auferstanden, taucht die brandneue Gruppe Floya in der Musikszene auf.

Das deutsche Duo, bestehend aus Phil Bayer & Marv Wilder, kreieren eine wilde Mischung aus emotionalem Rock, modernen EDM-Elementen und Weltmusik. Nachdem sie sich in der Vergangenheit als Gründer und Songwriter ihrer gefeierten Acts einen Namen gemacht haben, begeben sich Phil & Marv nun auf Ihre eigene Reise und erforschen Klänge jenseits Ihrer Wurzeln, während sie einem einfachen Mantra folgen: Es gibt keine Grenzen.

Mit dieser Aussage ins Gedächtnis eingraviert, streben Floya danach etwas zu erschaffen, das größer ist als sie selbst und nehmen euch mit auf ein unvergessliches Abenteuer in die Tiefe Ihrer Herzen.

Floya sind:

Phil – Gesang

Marv – Gitarre

