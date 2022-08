Il Cacciatore – Staffel 3: die Veröffentlichung wurde auf den 01.09.2022 gelegt

Leider verschiebt sich aus produktionstechnischen Gründen die Veröffentlichung der dritten Staffel von Il Cacciatore auf den 01.09.2022. Aber das Warten lohnt sich, denn in der letzten Staffel der italienischen Erfolgsserie läuft es auf einen unvermeidlichen Showdown hinaus.



Ganz nach dem Motto „Augen zu und durch“, setzt der Anti-Mafia-Staatsanwalt Saverio Barone aka „The Hunter“ auf die Fortführung des Kampfes gegen das organisierte Verbrechen. Dass er damit auch die Beziehung zu seiner Tochter aufs Spiel setzt, ist ihm bewusst. Allerdings ist er schon so weit in seinen Fall verstrickt, dass er sich ihm nicht entziehen kann: Sein Ziel ist es, Vito Vitale sowie die führenden Mafiosi Pietro Aglieri und Bernardo Provenzano zu schnappen und der Mafia einen Riegel vorzuschieben, ehe sie ihre Leute in öffentliche Ämter und Ministerien schleusen.