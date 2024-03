Fleshgod Apocalypse: kehren mit neuer Single „Pendulum“ zurück

Der Tod … unser unvermeidliches Verderben, das uns früher oder später einholt. Viele, die das Glück haben, seinen tödlichen Fängen vorübergehend zu entkommen, erleben lebensverändernde Veränderungen, finden ein neues Ziel, einen verjüngten kreativen Geist und ein Wiedererwachen der Seele. So erging es auch Fleshgod Apocalypse-Frontmann Francesco Paoli, der im Jahr 2021 in einen tragischen Bergsteigerunfall verwickelt war, der ihn nach Jahren der Genesung am Leben hielt und die Band schließlich zu ihrer ersten Musik seit Jahren inspirierte.

Der 8. März 2024 markierte die monumentale Rückkehr von Paoli und den italienischen Symphonic Metal-Giganten Fleshgod Apocalypse, da die Band ihre erste neue Musik seit dem verheerenden Unfall veröffentlicht hat. Inspiriert von dem schrecklichen Ereignis, schwingt die neue Single Pendulum mit intensiver Wildheit und barocken, klassischen Sätzen, die vor Schmerz nur so strotzen.

Paoli kommentiert den Song wie folgt:

“This is the first song we release since my ‘dance’ with death, back in August 2021. It’s obvious that such a life changing event would have affected our music. It took a toll on me, physically and mentally, and sharing my experience is also part of my healing process. Pendulum is just the opening chapter of a bigger story, which is yet to be told …”

Gemischt und gemastert von dem Grammy-nominierten Produzenten Jacob Hansen (Volbeat, Epica, Arch Enemy), enthält Pendulum alle Kernelemente, für die Fleshgod Apocalypse bekannt sind: pure Gewalt, majestätische Orchestrationen und erhabene Opernmelodien. Das atemberaubende Artwork wurde von dem italienischen Künstler Ludovico Cioffi entworfen.

Die neue Single wird von einem atemberaubenden Musikvideo begleitet, das von Martina L. McLean (Ghost, Oceana) gedreht wurde. Hier anschauen:

Paoli fügt über das Video hinzu:

“The music video, realized by visionary Italian director Martina L. McLean, turned my unfortunate incident into a monumental visual experience, an awe inspiring blend of obscure symbolism, surreal architectures and nightmarish mythological creatures. It perfectly portraits the struggle and the desperation of that day, a day of defeat… but also the day of my rebirth.”

Über Fleshgod Apocalypse:

Die 2007 gegründete Band Fleshgod Apocalypse hat sich schnell an der Spitze des Symphonic Death Metal etabliert. Mit fünf von der Kritik gefeierten Full-Length-Alben und unzähligen weltweiten Tourneen und Festivalauftritten.

Fleshgod Apocalypse schlossen sich 2011 Nuclear Blast Records an und veröffentlichten die bahnbrechenden Alben Agony (2011), King (2016) und ihr jüngstes, das hochgelobte Veleno (2019).

Nach der Veröffentlichung ihrer EP No (2020) kam die Welt durch die Covid-Pandemie zum Stillstand. Kurz darauf wurde der Frontmann der Band, Mastermind Francesco Paoli, in einen beinahe tödlichen Kletterunfall verwickelt, was zu einer jahrelangen Genesung und einer vorübergehenden Pause der Band führte.

Im Jahr 2023 meldete sich die Band mit voller Kraft zurück, um das Publikum auf Tourneen in ganz Europa zu begeistern, mit Blick auf ihr nächstes, lebensbejahendes Album, das noch in diesem Jahr veröffentlicht werden soll.

