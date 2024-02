Evolucija: veröffentlichen ihren neuen Song „Storm“

Nachdem sie bereits mit ihrem Debüt Soul For Sale für viel Wirbel sorgten, bläst die serbisch-schweizerische Symphonic Metal-Crew Evolucija mit ihrem zweiten Titel nun zum Sturm auf die internationalen Rock-Charts:

Storm, so der Titel, brettert mit brachial-filigraner Rhythmik und raffinierter Gitarrenarbeit über die Boxen! Auch das Video ist als visuelles Highlight gefertigt und macht Lust auf das im April erscheinende Album The World Is Full Of Wrath.

Im Osten Europas gehören die Fünf zu den großen Bands, teilten die Bühnen mit den größten Namen der Metal-Szene wie Paradise Lost, Doro Pesch, Children Of Bodom, Tyr und Pestilence. Produziert wurde das kommende Album in den berühmten schwedischen Fascination Street Studios unter der Verantwortung von Jens Bogren.