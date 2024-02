Ace Frehley – Anomaly (Limited Deluxe 10th Anniversary Edition)

Ace Frehley der 72 Jahre alte, US-amerikanische Musiker, hat im letzten Jahr die Anomaly (Limited Deluxe 10th Anniversary Edition) herausgebracht. Passend zum zehnten Geburtstag gab es für alle Fans eine neue Version, das sechste Solo-Studioalbum. Er war Leadgitarrist der Hard-Rock-Band Kiss und Gründer der Gruppe Frehley’s Comet. Über die MNRK Music Group erschien am 11.08.2023 die Hard Rock Scheibe mit drei Bonustracks. Die Spielzeit ist damit auf 68 Minuten angewachsen und bietet 15 einzelne Ace Frehley Sequenzen.

Technisch ist Ace Frehley immer sehr Kiss-treu und gewesen und konnte dadurch alte Anhänger seiner Kunst erreichen. Hits wie Fox In The Run verdeutlichen diese Handschrift, die auf einem guten Niveau ist und dem Hard Rock Fan schnell ins Ohr geht. Das Trio Foxy & Free, Outer Space und Pain In The Neck formen den Einstieg in die Platte, die es auch als Silver/Blue Jay Splattered Vinyversion gibt. Das Auge ist also mit, wenn Anomaly seelenruhig unter der Nadel auf dem Teller dreht. Das Artwork gefällt mir persönlich sogar besser als vom Originalalbum. Natürlich fehlt Ace Frehley auf dem Cover nicht, die Selbstbeweihräucherung darf man dem gestandenen Künstler aber auch zusprechen. Ansonsten ändert sich bei Anomaly nicht viel. Im Mittelpart warten Change The World, Space Bear (Extended) oder A Little Below The Angels, bis es am Ende dann zum Bonusmaterial kommt. Fans dürfen sich über Hard For Me, Pain In The Neck und The Return Of Space Bear freuen. Am meisten profitieren bei dieser Neuauflage ganz klar Vinylfans, die eine richtig schicke Platte erwerben können, die in keiner Hard-Rock-Sammlung fehlen darf. Abschließend sei noch festgestellt, dass Ace Frehley nicht nur an der Gitarre punktet, sondern auch gesanglich dem Silberling eine wunderbare Tiefe geben kann. Wer noch nie in seine Solokünste eingetaucht ist, kann dieses mit dieser Neuauflage ohne Probleme nachholen.

