Rage Behind: greifen mit neuer Digitalsingle ‚The Reign‘ nach der Krone

Die umtriebigen fränzösischen Groove-/Nu-Metal-Thrash-Monster Rage Behind bleiben am Ball und lassen einmal mehr einen bedeutungsschwangeren Song auf die Welt los. Der Track The Reign ist nichts Geringeres als ein Hilferuf für alle Unterdrückten, Imstichgelassenen und all jene, deren Anliegen kein Gehör finden. Das Quintett steht erneut auf, um sich dem Bösen dieser Welt (musikalisch) entgegenzustellen und den Bedrohten eine Stimme zu geben! Hört euch The Reign, der als einer zweier Bonustracks auch auf der Digipak-Version ihres Debütalbums Eminence Or Disgrace (VÖ: 8. Dezember 2023) zu finden ist, hier an:

Rage Behind fügen hinzu: „The Reign ist ein kraftvoller, markdurchdringender Song, der euch die nötige Stärke verleiht, wann auch immer ihr sie braucht. Live entfalten sein Refrain und seine Thrash-Riffs jedoch erst ihre volle Wirkung. Bei diesem Track fackeln die Fans niemals lange und starten direkt einen Moshpit, was ihn zu einem unserer persönlichen Lieblingssongs macht.“

Rage Behind live:

30.11.2024 FR Bruay-la-Buissière – Espace Culturel Grossemy

Über Rage Behind

Rage Behinds Musik vereint gekonnt technische Präzision im Stile Slayers und höllische Grooves der Marke Lamb Of God, hüllt diese jedoch in ein herrliches Modern-Metal-Gewand, womit die neue Generation an Metal-Fans definitiv nicht um die Band herumkommt. In der dekadenten Welt, in der wir leben, geht jegliche Moral schnell verloren, weshalb Rage Behinds Botschaft, dass uns allen ein gewisses Maß an Anerkennung zusteht, umso höher zu bewerten ist. Ihre Wut bezüglich herrschender Missstände mag sich zwar hinter Masken verstecken, doch ihre Anliegen treffen immer ihr Ziel.

Rage Behind sind:

Vitali Lukas – Gesang

Jerry Ho – Leadgitarre

Max Liva – Rhythmusgitarre

Stan Morgan – Bass

Edward Vale – Schlagzeug

