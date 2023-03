Rage Behind: droppen neue Single und Lyricvideo „Hourglass And Revenge“

Rage Behind haben ihre sechste Single mit dem Titel Hourglass And Revenge und einem dazugehörigen Lyricvideo veröffentlicht.

Die französische Groove-/Thrash Metal Band liefert mit Hourglass And Revenge ihren bisher eingängigsten Banger. Der neue Track zeigt eine andere Seite von Rage Behind und bietet unbestreitbare Elemente, die einen stärkeren Metalcore-Vibe erzeugen als die vorausgegangenen Singles. Das Ergebnis ist einer der lautesten, eindringlichsten Tracks, der kraftvoller ist als je zuvor.

Rage Behind sagen über Hourglass And Revenge:

„Der neue Song handelt von dem Gefühl, wenn uns die Zeit entgleitet. Wir fingen an, diesen Song so richtig zu begreifen, als Vitali diesen coolen Refrain aufnahm! Plötzlich machte wirklich alles Sinn. Die Schlagzeug- und Gitarrenparts sind unverändert aggressiv und grooven, und das Solo hat einen echten Thrash-Vibe.“

Alle Singles von Rage Behind könnt ihr in der YouTube-Playliste streamen und anschauen.

Rage Behind bündeln ihre Kräfte, um das Erbe der modernen Groove- und Thrash-Metal-Titanen zu verteidigen und einen Aufruf zum Kampf in einer Welt der immer größer werdenden Ungerechtigkeit zu verbreiten. Die Band vereint die Präzision von Slayer und den Groove von Acts wie Lamb Of God. Angetrieben wird die Band von Leidenschaft, Wut und Entschlossenheit. Rage Behind werden am 31. März als Special Guest bei der bereits ausverkauften Show mit Rise Of The Northstar im L’Empreinte in Savigny le Temple nahe Paris (Frankreich) ordentlich Dampf ablassen. Für Rage Behind ist es die erste große Live-Show, und die Band ist stolz darauf, ein so großes Bühnenmonster zu supporten.

Rage Behind sind:

Vitali Lukas – Gesang

Jerry Ho – Leadgitarre

Max Liva – Rhythmusgitarre

Stan Morgan – Bass

Edward Vale – Schlagzeug

Rage Behind online:

