Sapiency: auf der Suche nach neuem Sänger / neuer Sängerin

Die Frankfurter Melodic-Death Truppe Sapiency gibt bekannt, dass ihr langjähriger Sänger Lars Bittner aus privaten und beruflichen Gründen die Band verlässt. Bittner war für die cleanen Vocals zuständig und hat den Sound der Band fast 15 Jahre entscheidend mitgeprägt.

Sapiency kommentieren die Nachricht wie folgt:

„Lars wird selbstverständlich Teil der Sapiency-Familie bleiben und uns bei unseren ausstehenden und bereits bestätigten Auftritten nach Kräften unterstützen! Wenn Ihr uns noch einmal in alter Besetzung live sehen wollt, kommt zu den Konzerten und lasst Lars wissen, dass Ihr ihn ebenso vermissen werdet wie wir!

Für Sapiency bedeutet das nun, dass wir ab sofort eine/n Clean-Sänger*In mit kraftvoller Stimme suchen. Wenn Ihr Interesse habt, mit uns Musik zu machen und Euch der Aufgabe gewachsen fühlt, auf Bühnen zu stehen und Frontfrau/-mann neben unserem Shouter Silas zu sein, schreibt uns bitte eine Mail.“

Bewerber*innen mögen sich bitte hier melden: sapiency@gmx.de

Sapiency – Like Yourself [feat. Gerre / Tankard]

Seit der Bandgründung 2009 hat die Band mittlerweile über 150 Konzerte im In-und Ausland gespielt. Neben zahlreichen Support Shows u.a. mit Killswitch Engage, Deathstars, W.A.S.P., Six Feet Under, Sodom, Rage, Ektomorf, Vader, Grave Digger, Holy Moses und Tankard können die Hessen auch auf starke Festivalauftritte verweisen. So war das Sextett 2012 auf der 70.000 Tons of Metal Cruise dabei, aber auch auf angesagten Festivals hierzulande wie zum Beispiel Metalfest, Metaldays, Out & Loud, Ragnarock Open Air, Dong Open Air.

Das Debütalbum Fate’s End (2010) sowie der Nachfolger Tomorrow (2013) zeigten eindrucksvoll, dass starker Melodic-Death Metal nicht zwangsläufig aus Skandinavien kommen muss. Mit dem dritten Album For Those Who Never Rest, welches 2020 via Massacre Records erschien, legten Sapiency noch einen Zahn zu und konnten in der Presse haufenweise gute Kritiken einfahren.

Sapiency Line-Up:

Lars Bittner – Vocals (bis 2023)

Silas Schmidt– Shouts

Hendrik Winter – Bass

Jonas Schütz – Drums

Holger Wenck – Guitar

Rene Ritzmann – Guitar + Key Programming