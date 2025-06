Sapiency: liefern mit der neuen Single „Waiting“ emotionale Intensität

Die deutsche Modern-Metal-Band Sapiency aus Frankfurt freut sich, die Veröffentlichung ihrer neuen Single Waiting auf den wichtigsten digitalen Streaming-Plattformen bekannt zu geben. Mit ihrer neuen Single kehren Sapiency in Topform zurück – kraftvoller, fokussierter und moderner denn je. Das Lied verbindet eine treibende Klangwand mit dunkler, synthlastiger Atmosphäre und dem intensiven Kontrast zwischen eindringlichen Schreien und einer einzigartigen Frauenstimme, die direkt ins Mark geht.

Waiting behandelt Themen emotionaler Lähmung – das Gefangensein in endlosen Zyklen aus Hoffnung, Selbstzweifeln und inneren Kämpfen. Sowohl textlich als auch musikalisch ist der Song ein kraftvolles Hin und Her zwischen Verletzlichkeit und Aggression. Synthesizerlastige Texturen, krachende Gitarrenriffs und dynamischer Doppelgesang formen einen modernen Metal-Sound, der Fans von Melodic-Death-Metal, Metalcore und Post-Metal gleichermaßen begeistern wird. Sapiency bleiben ihren Wurzeln treu, schlagen aber gleichzeitig eine zeitgenössische Richtung ein: Modern-Metal mit Tiefgang, filmischen Ebenen und emotionaler Intensität. Nachdem Sapiency die Bühne mit Killswitch Engage, Jinjer, Deathstars, Dead By April und Cypecore geteilt und auf renommierten Festivals wie 70.000 Tons Of Metal, Metaldays und Dong Open Air gespielt haben, beweisen Sapiency mit Waiting einmal mehr, dass die Band bereit für das nächste Level ist.

Aufgenommen, gemischt und gemastert von Rene Ritzmann in den Sound Seducer Studios. Artwork von Rahma Refaat. Fotos von Ana Lora – Photoart.

Music video credits:

Mateusz Schwyrz – Director

Chris Bodenstein – DoP

Maksim Melnikov – 1.AC

Jan Tillmanns – Gaffer

Pascal Leuner – Set Projection

Leon Sans – Set Lightshow

Torge Best – Set Lightshow Consultant

Alex – Assistent

Cedric Shrade – Rigging

Katharina Winter – Make up and Styling

Post Production – Patrick Heidekorn @Silent Village Creative Productions

Rene Ritzmann @Soundseducer Studios – Audio Production +Mix + Master

Special thanks to:

Satis&Fy

Silent Village Creative Productions

Monkey Rent

MBF – The Rental

Verpasst nicht die nächsten Konzerte von Sapiency!

26. Juli – Chaostraum Open Air, Marburg (DE)

29. August – Forest Metal Fest, Bad Wörishofen (DE)

12. September – MTC, Köln (DE)

27. September – Metalstorm Festival, Kelsterbach/Mehrzweckhalle Nord (DE)

Sapiency sind:

Melis Altinöz – Gesang

Silas Schmidt – Gesang

Holger Wenck – Gitarre

Rene Ritzmann – Gitarre, Keys

Hendrik Winter – Bass

Jonas Schütz – Schlagzeug