Dong Open Air: Tageskarten sind im Verkauf

Tageskarten für die drei prall gefüllten Festivaltage auf Mount Moshmore sind im Verkauf.

Ihr seid am Wochenende schon mit Terminen dicht, wollt aber nicht aufs Dong 2023 verzichten? Kein Problem, mit Epica, Eluveitie, Warkings und Angus McSix bekommt ihr am Donnerstag eine Symphonic-Melodic-Death-Power-Breitseite, die sich gewaschen hat. Und das sind nur die Hälfte der Bands des ersten Tags. Vorher gilt es einen Strauß Buntes mit Blessed Hellride, Fateful Finality, Burden of Grief und Call of Charon zu pflücken – von Heavy Rock über Deathcore und Thrash bis hin zu Melodeath.

Nur der Freitag ist noch frei bei euch? Dann schnappt euch eine Karte für unseren Party-Tag! Noch bevor Saltatio Mortis und Hämatom für immer jung zum Tanz auf dem Vulkan bzw. Dongberg bei Bierregen bitten, schalten Asphyx und Onslaught einen Gang höher und das Diablo Swing Orchestra lädt zum Soprano Swing. Words of Farewell (Melodic Death), The Crimson Ghosts (Horror Punk), Außerwelt (Post Black Metal), Cantus Levitas (Folk Metal) und Damn!Escape (Heavy Rock) komplettieren den Tag.

Falls ihr nur am Samstag dazustoßen könnt, seid ihr uns zum großen Melodic-Death-Metal Finale mit Amorphis, Hypocrisy und Insomnium immer noch herzlich willkommen! Mit Kanonenfieber (Blackened Death) und From Fall to Spring (Alternative Metal) sind außerdem zwei ebenso stilverschiedene wie vielversprechende Newcomer der Szene am Start. Motorjesus (Speed Rock) spielen auf, Contradiction (Thrash) verabschieden sich beim Dong-Publikum und Sapiency (Melodic Death), Disquiet (Thrash) und die Synth-Death-Freaks von Hans Lazer Alien Slam machen das Programm voll.

DJ Benne bekommt ihr obendrauf wie gewohnt jeden Tag zu Aftershow-Party serviert!

Sichert euch jetzt eines der limitierten Tages-Tickets oder boxt euch alle drei Tage frei und schnappt euch ein Festivalticket in unserem Shop (hier)!

Wir erwarten euch!

Euer Dong-Team

