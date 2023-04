Scar Symmetry: kündigen ihr erstes neues Album seit neun Jahren an – „The Singularity (Phase II – Xenotaph)“

Neun Jahre nach dem ersten Teil der The Singularity Trilogy haben die virtuosen Progressive Metaller Scar Symmetry, die kürzlich wieder bei Nuclear Blast Records unterschrieben haben, The Singularity (Phase II – Xenotaph) angekündigt, das am 9. Juni erscheinen wird. Zeitgleich mit der Ankündigung hat die Band auch das Video zur ersten Single des Albums Scorched Quadrant veröffentlicht.

Seht euch das Video zu Scorched Quadrant an und streamt es jetzt auf allen Diensten: https://scarsymmetry.bfan.link/scorched-quadrant

Vorbestellung von The Singularity (Phase II – Xenotaph) jetzt unter: https://scarsymmetry.bfan.link/xenotaph

Nach der Ankündigung kommentiert Band-Mastermind Per Nilsson: „Es erfüllt uns mit größter Freude und Stolz, der Welt das lang erwartete und heiß ersehnte Phase II zusammen mit seiner ersten Single zu präsentieren! Es hat lange auf sich warten lassen, aber ich bin froh, dass wir die Extrameile gegangen sind, um alles so perfekt zu machen, wie wir es für nötig hielten.

Die Welt ist im Jahr 2023 eine andere als 2014, als Neohumanity veröffentlicht wurde… Wir sehen den Aufstieg der Künstlichen Intelligenz vor unseren Augen, und während wir alle voller Ehrfurcht auf die Wunder blicken, die sie hervorbringen kann, ist es leicht, an einige sehr beunruhigende Szenarien zu denken. In unserem neuen Album erforschen wir erneut die Themen Neohumanität, künstliche Intelligenz und die technologische Singularität aus einem dystopischen Blickwinkel.

Die durch KI verbesserten Neohumans führen Krieg gegen die unmodifizierte Mehrheit der Menschheit, die keine Chance gegen ihre technologisch überlegenen Unterdrücker hat, bis eines Tages ein Schimmer der Erlösung am Nachthimmel erscheint. Auf den ersten Blick kaum zu fassen, tauchen wie aus dem Nichts mysteriöse, riesige Raumschiffe lautlos aus dem Himmel auf. Als intergalaktische und interdimensionale Reisende scheinen diese außerirdischen Wesen, die die Menschheit seit Jahrtausenden beobachten, beschlossen zu haben, nicht untätig zu bleiben, während das technokalyptische Cybergeddon unseren Planeten heimsucht.

Wir haben vor kurzem unser Gelübde mit Nuclear Blast erneuert und freuen uns sehr darauf, mit ihnen an unserer Seite in die nächste Phase (ähem) unserer Karriere einzusteigen!

Der Phase II-Tourzyklus beginnt heute, und passenderweise beginnen wir mit einer Tour als Support meiner ehemaligen Arbeitgeber Meshuggah! Wir hoffen, euch alle bald auf der Straße zu sehen, aber bis dahin, hier ist Scorched Quadrant!“

Die Trackliste zum kommenden Album The Singularity (Phase II – Xenotaph) findet ihr im Release-Kalender von Time For Metal:

Vergangenen Freitag sind Scar Symmetry mit einer Reihe von Tourdaten in Schweden als Support von Meshuggah gestartet, neben The Halo Effect und Orbit Culture. Die Band hat außerdem eine Reihe weiterer Termine für 2023 geplant, darunter mehrere Festivalauftritte. Alle Termine seht ihr hier:

Scar Symmetry 2023 – Live-Termine

31.03.23 SE – Lund, Sparbanken Skåne Arena*

01.04.23 SE – Örebro, Conventum*

07.04.23 SE – Umeå, Nolia-Hallen*

08.04.23 SE – Stockholm, Annexet*

21.04.23 SE – Linköping, Saab Arena*

22.04.23 SE – Partille, Partille Arena*

06.05.23 NO – Kopervik, Karmøygeddon Metal Festival

10.06.23 Nl – Leeuwarden, Into The Grave

22.07.23 FIN – Laukaa, John Smith Open Air

28.-29.07.23 DE – Heimburg, Hmn Festival

03.-05.08.23 SE – Rejmyre, Skogsröjet

12.08.23 FIN – Helsinki, Hellsinki Metal Festival

21.09.23 DE – Hamburg, Logo

23.09.23 DE – Hannover, Bei Chez Heinz

24.09.23 DE – Leipzig, Hellraiser

25.09.23 DE – Hirsch, Nuremberg

26.09.23 DE – Munich, Backstage

07.10.23 DK – Køge, Køge Metal Festival

*supporting Meshuggah

Tickets für alle Shows sind unter scarsymmetryofficial.com erhältlich.

Über Scar Symmetry

Scar Symmetry wurden 2004 in Schweden gegründet und waren von Anfang an ein einzigartiges Projekt. Obwohl sie eindeutig den bahnbrechenden Melodic-Death-Metal-Bands der 90er Jahre verpflichtet waren, gingen Gitarrist Per Nilsson und seine Mitstreiter ihren eigenen Entwicklungsweg. Wie auf dem 2005er Debüt Symmetric In Design zu hören war, wurde die Band von einem inbrünstig progressiven und stolz melodischen Instinkt angetrieben, der ihre oft brutalen Riffs und Arrangements mit wilder, futuristischer Atmosphäre und erhabenen, gefühlvollen Melodien durchsetzte, die ihr Ziel stets mit gnadenloser Präzision trafen.

Als Scar Symmetry sich weiterentwickelten, entwickelte sich auch ihre Musik weiter. Für ihr bahnbrechendes Werk Pitch Black Progress (2006) schlossen sie sich mit Nuclear Blast Records zusammen und haben seitdem einen außergewöhnlichen Katalog von zukunftsweisendem, aber unwiderruflich zermalmendem Modern Metal angehäuft. Von der glänzenden, hypermelodischen Barrage von Holographic Universe (2008) über den makellosen Donner von The Unseen Empire (2011) bis hin zur erstaunlichen, kosmischen Odyssee von The Singularity (Phase I – Neohumanity) (2014) haben die Schweden die Gemüter erhitzt und ihren Ruf mit jedem künstlerischen Schritt verbessert.

Scar Symmetry sind:

Roberth Karlsson -Gesang

Lars Palmqvist – Gesang

Per Nilsson – Gesang, Gitarren, Bass, Keyboards

Benjamin Ellis – Gitarren

Henrik Olsson – Schlagzeug

Scar Symmetry online:

