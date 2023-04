Graspop Metal Meeting: Line-Up und Plakat für GMM23 komplett

Eure Geduld wurde endlich belohnt, denn das Line-Up für die 26. Ausgabe des Graspop Metal Meeting ist komplett! Am Freitag, den 16. Juni, werden Machine Head die Veranstaltung auf unserer Südbühne abschließen. Mehr als ein Jahrzehnt nach ihrem letzten Auftritt hier kehrt die Band um Robb Flynn endlich für eine exklusive europäische Festival-Show nach Dessel zurück!

Letztes Jahr veröffentlichte die Band aus Oakland, Kalifornien, mit Of Kingdom and Crown ihr zehntes – und eines ihrer stärksten – Alben. Der letzte Auftritt von Machine Head in der Dessel-Ebene datiert aus dem Jahr 2012, aber elf Jahre später sind sie immer noch die Größten. Vergesst nicht, eure Stimmbänder zu schmieren, um die Texte von Klassikern wie Imperium, Aesthetics Of Hate und Davidian lauthals mitzugrölen! Zu ihrem vierten Auftritt auf dem bringen sie eine besondere Headline-Produktion mit. Lasst die Freiheit mit einer Schrotflinte erklingen!

In diesem Jahr präsentiert eine der besten klassischen Stimmen Belgiens, Helmut Lotti, sein neues Projekt: Hellmut Lotti Goes Metal. Seit Jahrzehnten hat Helmut eine Vorliebe für Metal, und zum ersten Mal wird er diese Leidenschaft mit einem Live-Publikum teilen – und das bei GMM! Rendezvous am Sonntag, 18. Juni im Metal Dome!

Die folgenden Acts vervollständigen das #GMM23 Line-Up: Eclipse, Pro-Pain, Rage Against the Machine-Gitarrist Tom Morello und die belgischen Death Metaller Schizophrenia.

Elegant Weapons werden am Sonntag statt am Donnerstag auftreten.

Klickt hier, um alle bestätigten Acts zu sehen.

Inzwischen sind keine Unterkünfte mehr für GMM2023 verfügbar. Alle VIP-Deck-Tickets für Donnerstag, den 15. Juni, und alle Festival-Tickets für Samstag, den 17. Juni, sind ausverkauft. Ihr wollt euch den Metal-Höhepunkt des Jahres nicht entgehen lassen? Dann bestelle deine Tickets jetzt bei ticketmaster.be.

Auch 2023 wird das Graspop Metal Meeting wieder eine Reihe von nationalen und internationalen Top-Acts beherbergen. Das Graspop Metal Meeting 2023 findet vom 15. bis 18. Juni statt. Zum 26. Mal wird das Stenehei Festivalgelände in Dessel bis in die Grundfesten gerockt! Das Line-Up wird wie immer aus allen Nähten platzen, mit dem Besten aus den verschiedensten Metal-Genres: von Hardcore bis Hardrock, von Black Metal bis Thrash, von Punk bis Metalcore und vielem mehr. GMM23 ist das Metal-Highlight des Jahres, das kein Metalhead verpassen darf. Der Countdown läuft!

Mehr Details auf www.graspop.be.

Stay metal, stay safe & take care.

GMM

Graspop Metal Meeting online:

https://www.facebook.com/graspop

https://www.instagram.com/graspopmetalmeeting/