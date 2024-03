Naked Cameo – Trespassing By

Naked Cameo aus Österreich haben sich offiziell Indie Rock und Alternative Pop auf die Fahne geschrieben. Legt man einmal die aktuelle Platte Trespassing By auf, merkt man jedoch sofort, dass diese Beschreibung nur bedingt passt. Eine gute Portion Grunge, Neunziger Pop Rock und lockere Punk-Einflüsse prägen die kurzen Stücke. Die zwölf Sequenzen kommen auf gerade einmal 27 Minuten Spielzeit. Kurz und knapp springen die Musiker durch ihre Tracks, die alles andere als Mainstream-Langweile versprühen. Sänger und Gitarrist Lukas Maletzky setzt damit die meisten Merkmale. Gesanglich kann er die Kompositionen fast schon im Alleingang mit Höhepunkten spicken. Jedoch leben Naked Cameo nicht nur von den markanten wie starken Vocals, sondern auch von den düsteren Riffs, die sowohl Rock als auch Grunge Attitüde versprühen.

World To Waste und Up Is Down führen in die Platte. World To Waste legt als 40-Sekunden-Intro für Up Is Down auf. Super eingängig können die vier Musiker auch einen gestandenen Rockfan erreichen. Der Gitarrensound ist klasse, der Groove ist ordentlich und trotz der geringen Spielgeschwindigkeit ist die Intensität hoch. Psychedelisch angehaucht, setzt Shangri La eine Duftmarke. Dabei muss noch mal erwähnt werden, dass ausschließlich der letzte Song minimal die drei Minuten überschreitet. Wie kann eine Band hochwertig agieren und dabei nur mit kurzen Tracks punkten? Naked Cameo haben auf Trespassing By darauf gleich mehrere Antworten. Immer mit dabei eine Leichtigkeit, die so vielen Alternative Bands abhandengekommen ist. Die Indie Note kommt nur bedingt durch, was mich persönlich gar nicht wirklich stört. Der Fokus auf dem Grunge und Pop Rock liegt unseren Nachbarn wirklich gut. Auch nach mehreren Durchläufen wird man Trespassing By nicht überdrüssig. Versucht es selber mal, wenn ihr auch gerne mal über den Tellerrand blickt.

