Pattern-Seeking Animals – Spooky Action At A Distance

Wohl dem, der genügend kreative Energie für mehrere Bands auf höchstem Niveau im progressiven Sektor hat. So scharte Songwriter, Produzent und Keyboarder John Boegehold im Jahr 2018 die aktiven bzw. ehemaligen Spock’s-Beard-Mitglieder Ted Leonard (Gesang und Gitarre), Dave Meros (Bass) und Jimmy Keegan (Drums) um sich, um cineastisch angehauchten Retro-Prog unters Volk zu bringen. Dass dieses Projekt keine einmalige Sache ist, beweist die Band mit vier Alben in vier Jahren. Werk Nummer vier erschien im Oktober vergangenen Jahres und trägt das berühmte Einstein-Zitat Spooky Action At A Distance als Titel. Bevor wir zur Musik kommen, sei noch das grandiose Artwork aus der Feder des deutschen Designers Thomas Ewerhard hervorgehoben, der schon Alben von Bands wie Avantasia, Neal Morse oder Spock’s Beard veredelte. Da schließt sich der „bärtige“ Kreis.

Von Spannungsbögen versteht Boegehold als langjähriger Indie-Filmmusikkomponist eine Menge, das hat er auf den ersten drei Alben hinreichend bewiesen. Auch mit dem von Streicher-Arrangements getragenen Opener Man Made Of Stone fühlt man sich als Hörer direkt in seine Kurzgeschichten eingebunden. Leider wird man den Kopf hinter P-SA nie live auf der Bühne zu Gesicht bekommen, da er sich selbst als „introvertierten Studiomusiker“ bezeichnet. Auf Konzerten unterstützen Dennis Atlas und Walter Ino den Rest der Animals. Für Authentizität auf Spooky Action sorgen weitere Gastmusiker, die den Sound mit Chören, Percussions und Streichinstrumenten aufwerten. Goldkehlchen Ted Leonard passt mit seiner markanten Stimme nicht nur hervorragend ins Konzept, sondern zaubert mittlerweile auch starke Gitarrensoli aus dem Ärmel. Window To The World wird von einem fesselnden Bassfundament getragen, ehe die märchenhaften Melodien im epischen He Once Was für das erste Highlight sorgen. Der über 12-minütige Track darf in einem Atemzug mit dem famosen Time Has A Way vom Vorgängeralbum genannt werden. Bulletproof dürften Fans bereits vom letzten Beard-Output Noise Floor kennen. Boegehold hielt den Song jedoch für so stark, dass er ihm kurzerhand eine Frischzellenkur verpasste. Ich bekomme die Parallelen zum Bee-Gees-Kulthit How Deep Is Your Love nicht aus dem Kopf. Wilde Soloeinlagen krönen Somewhere North Of Nowhere und Love Is Still The Light markiert den tränenreichen Abschluss in der Tradition von Neal Morse.

Tanz für dich alleine, eine Hand in der Luft: Die „Animals“ liefern den passenden Soundtrack dafür, aber auch für gemütliche Abende vor dem Kamin. Wer auf Bands wie Spock’s Beard (Captain Obvious 🙄), Flower Kings, Yes oder alte Genesis steht, kann hier guten Gewissens zugreifen. Am besten auf Vinyl, damit das großartige Artwork zur Geltung kommt.

