Killswitch Engage – This Consequence

Artist: Killswitch Engage

Herkunft: Westfield, Massachusetts, USA

Album: This Consequence

Spiellänge: 35:07 Minuten

Genre: Metalcore

Release: 21.02.2025

Label: Metal Blade Records

Link: https://www.facebook.com/killswitchengage

Bandmitglieder:

Gesang – Jesse Leach

Gitarre – Adam Dutkiewicz

Gitarre – Joel Stroetzel

Bass – Mike D’Antonio

Schlagzeug – Justin Foley

Tracklist:

Abandon Us Discordant Nation Aftermath Forever Aligned I Believe Where It Dies Collusion The Fall Of Us Broken Glass Requiem

Die im Jahr 1999 gegründete Metalcore Band Killswitch Engage hat dieser Tage ihr neuntes Studioalbum This Consequence veröffentlicht. Sechs Jahre nach Atonement gibt es jetzt endlich neues Material für die hungrigen Fans. Nach ihrer Gründung konnten sich die Amerikaner schnell in der Szene behaupten und gehören auch nach dieser längeren Pause immer noch zu der Speerspitze des Genres. Trotz der starken Core-Prägung lassen die Musiker um Sänger und Gründer Jesse Leach auch immer melodische Death-Metal-Hooks und moderne Metalklänge zu. Über Metal Blade Records finden zehn neue Tracks den Weg in eure Ohren. Dabei dominieren kürzere Sequenzen, die insgesamt auf etwas über 35 Minuten Spielzeit kommen. Das Artwork wirkt auf den ersten Blick freundlich und hell, beim genaueren Betrachten blicken den Käufer metallische Skelette an, die an eine Terminator-Attacke erinnern.

Das Quartett springt kopfüber in die Platte. This Consequence beginnt mit Abandon Us. Ein druckvoller Titel, der sofort die Richtung vorgibt. Bissige Schlagzeug-Moves gleiten in den schroffen Gitarrensound, aus dem heraus Jesse Leach seine Lyrics herausbrüllt. Der Spagat aus Growls und Clean-Vocals ist erneut geschickt gewählt und der Hörer fühlt sich beim Opener bereits gut aufgehoben. Eine Entwicklung ohne Abbruch mit der Vergangenheit. Killswitch Engage schaffen es, als Band eine Brücke zu schlagen. Mit klarem Blick nach vorne lassen sie alte Handschriften nicht außen vor und kombinieren sich wunderbar authentisch durch den Longplayer. Sowohl Discordant Nation als auch Aftermath bleiben im Kopf. Die Refrains sind stimmig, ohne den Dauerkreisel ziehen zu müssen. Die Abwechslung zwischen deftigen Attacken und harmonischen Atmosphären sorgt für einen breiten Sound und kleine Höhepunkte am laufenden Band. Nicht mit dem Kopf durch die Wand, Killswitch Engage wissen auch anders, ganze Berge zu versetzen. Dabei agieren sie stets clever, lassen ihre Erfahrung auftrumpfen und setzen sich selber keine unnötigen Grenzen. Fair betrachtet dürfte This Consequence bereits früh im Jahr zum Anwärter des besten Metalcore-Albums 2025 avancieren. Klar, kann man über ein bis zwei weitere Songs diskutieren und ob 35 Minuten für das Studioalbum ausreichend sind, auf der anderen Seite steht die Qualität der zehn Kompositionen, die keinerlei Filler-Momente besitzen. Die letzten Jahre optimal genutzt, servieren die Amerikaner eine Metalcore-Dampfwalze, die alle Genre-Merkmale mit Bravour bedient.