Press Club: veröffentlichen am 02.05.2025 ihr neues Album „To All The Ones That I Love“

Nachdem sie einen Großteil des Jahres 2024 damit verbracht haben, das zu tun, was sie am besten können, nämlich durch Großbritannien/Europa zu touren und eine nationale Australien-Tournee mit 44 Terminen als Vorgruppe von Grinspoon zu spielen, ist es erstaunlich, dass Press Club Zeit hatten, ihrem neuen Album den letzten Schliff zu geben.

Vor wenigen Wochen kündigte die vierköpfige Band aus Naarm/Melbourne die unabhängige Veröffentlichung ihres vierten Albums an, das über Inertia (Aus) und Cargo (UK/EU) vertrieben wird. To All The Ones That I Love wird am Freitag, dem 2. Mai, veröffentlicht.

To All The Ones That I Love wurde im bandeigenen Studio in Footscray mit dem Gitarristen Greg Rietwyk als Produzent und Mixer aufgenommen, bevor das Album von Kris Crummett (Closure In Moscow, Dune Rats, Currents) gemastert wurde. Das Album spiegelt die Reife der Band wider und bietet dem Hörer eine Reise durch verschiedene Genres und behandelt Themen wie Selbstbeobachtung, Aufwachsen, Veränderung und das Lernen aus Fehlern der Vergangenheit.

Die Leadsängerin Natalie Foster sagt über die neue Single: „Tightrope handelt davon, dass man an dem Punkt angelangt ist, an dem man es satthat, Dinge zu reparieren, frustriert und abgestumpft ist, weil man sich mit den Gedanken, Sorgen und Erwartungen aller anderen auseinandersetzt. Es ist das Gefühl, es gerade noch so zusammenzuhalten, als würde man auf einem Drahtseil am Rande eines Nervenzusammenbruchs balancieren. Musikalisch ist es eine Art Ode an The Hives, die nach einem Treffen mit ihnen beim Hurricane-Festival in Deutschland geschrieben wurde.“

Tightrope ist untypisch für ihre üblichen Songwriting-Praktiken und wurde um das Gitarrenriff in der Strophe herum aufgebaut. Es hatte eine bestimmte Interpunktion, die sozusagen das Gesamtgefühl des Refrains vorgab. ‚Es war einer dieser Songs, der sich ganz organisch von selbst zusammenfügte, wir mussten uns nicht eine Woche lang die Köpfe an den Instrumenten einschlagen oder so.‘ fügt der Bassist der Band, Iain MacRae, hinzu.

Vacate wurde mit der Absicht geschrieben, eine lange, sich wiederholende Form zu schaffen, die die ganze Zeit über auf sich selbst aufbaut. Klanglich inspiriert von den atmosphärischen Gitarrenparts, die Robert Fripp auf Heroes von David Bowie spielt, und den stakkatoartigen tiefen Leadgitarrenlinien, die im gesamten Katalog von New Order und Joy Division vorkommen.

To All The Ones That I Love Tracklist:

1. I Am Everything

2. Wilt

3. Champagne & Nikes

4. Wasted Days

5. No Pressure

6. Vacate

7. To All The Ones That I Love

8. Tightrope

9. Staring At The Ceiling

10. Desolation

Außerdem kündigte die Band an, dass sie zwei Launch-Shows in ihrer Heimatstadt spielen wird. Am Samstag, dem 3. Mai, wird sie The Tote für eine Show für alle Altersgruppen und eine Show für über 18-Jährige übernehmen. Mit Dank an das Push All Ages Grant Program für die Unterstützung bei der Finanzierung der Show für alle Altersgruppen.

Die aktuellen Singles Wasted Days und Champagne & Nikes sind auf dem neuen Album zu hören und haben die Band auf das Cover von Spotify Local Noise gebracht und es auf die Playlists von Spotify All New Rock, New Music Friday AU/NZ, The Local Lise, Rock Out, Student’s Union, Fresh Finds sowie Apple Music’s Good Times, New Music Daily, Breaking Rock, New In Rock und New In Indie geschafft.

Press Club sind Natalie Foster (Gesang, Gitarre), Greg Rietwyk (Gitarre), Iain MacRae (Bass) und Frank Lees (Schlagzeug). Das vorherige Album der Band, Endless Motion, debütierte auf Platz 3 der AIR Independent Label-Charts, wurde bei Double J zum Album der Woche gekürt und bei den AIR (Australian Independent Record Labels Assoc) Awards als bestes Independent-Punk-Album nominiert.