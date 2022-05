Hurricane Festival 2022, Southside Festival 2022 vom 17.06.2022 bis 19.06.2022 (Vorbericht)

Festivalname: Hurricane Festival 2022, Southside Festival 2022

Bands bestätigt: Sondaschule, Megaloh, Milliarden, Alex Mofa Gang (Hurricane Festival – Donnerstag Warm-Up)

Grossstadtgeflüsster, Jugglerz, Audio88&Yassin, Radio Havanna (Southside Festival – Donnerstag Warm-Up)

Seeed, Martin Garris, The Killers, SDP, Dermot Kennedy, Charli XCX, Giant Rooks, LP, Electric Callboy, While She Sleeps, Millencolin, Neck Deep, Fontaines D.C., The Dead South, Gayle, Kelvyn Colt, Inhaler, Wargasm, Goat Girl, Martin Garrix prents STMPD RCRDS, Loopers, Matisse & Sadko, Julian Jordan, Deichkind, Twenty One Pilots, K.I.Z., Von Wegen Lisbeth, Mando Diao, Idles, Jimmy Eat World, Kitschkrieg, Antilopen Gang, Bad Religion, Nothing But Thieves, Fil Bo Riva, Ogh Wonder, Turbostaat, Provinz, JC Stewart, Half Moon Run, Aurora, Jeremias, Holly Humberstone, The Sickmen Project, Kollektiv Turmstrasse Live, Reignwolf, KAt Frankie, Brutus, Schrottgrenze, Flash Forward, Helgen, The Lathums, Pano, Kings Of Leon, Rise Against, Bring Me The Horizon, Kontra K, The Hives, Kummer, Thees Uhlmann & Band, Royal Blood, Sam Fender, Tones And I, Swiss & Die Anderen, Ferdinand FKA Left Boy, Nura, Frittenbude, Blues Pills, Skindred, Mine, Schmyt, Tom Gregory, Lari Luke, Blond, Hot Milk, Press Club, Avralize

Orte: Eichenring, Scheeßel und Neuhausen Ob Eck

Datum: 17.06.2022– 19.06.2022

Kosten:

Hurricane Festival: Festival Pass 3 Tage – 222,75 € – Tagestickets ab 112,75€

Vorverkauf: hier

Southside Festival: Festival Pass 3 Tage – 252,75 € (Ausverkauft)

Vorverkauf: hier

Genre: Hard Rock, Punkrock, Alternative Rock, Indie Rock, Metalcore, Pop, Electro, Rap, Hip Hop

Besucher: ca. 130.000 Besucher

Veranstalter: FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH (https://www.fkpscorpio.com/)

Links: https://www.hurricane.de/, https://www.southside.de/de/

Endlich geht es wieder los. Die Sommer- und Festivalsaison ist in den letzten Tagen mit den ersten kleinen und etwas größeren Open Airs gestartet. Im Juni geht es dann bekanntlich bereits hoch her. Der Veranstalter FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH hat zum Beispiel dafür das Hurricane Festival 2022 und Southside Festival 2022 wieder in Stellung gebracht.

Nach zwei Jahren Corona-Pause soll vom 17.06.2022 bis 19.06.2022 parallel im Norden und Süden eine Freiluftsause starten, die wild durch fast alle Genres springt. Wer also mit seinen Nicht-Headbanger-Kumpels ein feuchtfröhliches Wochenende verbringen möchte, dabei musikalisch aber nicht ganz auf der Strecke bleiben will, bekommt diese beiden Events als Option geboten. Mit ca. 130.000 Besuchern kann sich das Duo ohne jeden Zweifel sehen lassen und muss sich schon seit Jahren vor anderen Festivals mit einem großen Genre-Teppich nicht verstecken. Preislich ist das Hurricane Festival im Norden 30 Euro günstiger als die geballte Power im Süden, die bei 252,75 € pro 3-Tages-Ticket liegt und bereits ausverkauft ist. Im Gegensatz zum Southside gibt es für das Festival zwischen Bremen und Hamburg aber noch wenige Karten.

Ein erster Blick auf das Line-Up bestätigt: Rocker und Metalheads brauchen die Lust, über den Tellerrand blicken zu wollen. Dennoch findet man in diesem bunten Strauß an Bands auch ein paar richtig gut duftende Höhepunkte. Kings Of Leon, Rise Against und Bring Me The Horizon gehen zum Beispiel von den Mainstream-Klängen anderer Combos weg. Die Jungs von Electric Callboy, While She Sleeps und Neck Deep mischen die moderne Szene auf und lassen einen live stets gucken. Erwähnen muss man in diesem Zusammenhang zwingend Bad Religion oder Nothing But Thieves, die britische Rock Band. Als weitere Highlights findet man im Set die Old School Rocker Blues Pills mit ihrem Retro Anstrich sowie Skindred mit ihrem kreativen Cocktail aus Reggae, Metal und Hip-Hop.

Natürlich haben beide Festivals noch mehr zu bieten. Ganz oben als Headliner fungieren zum Beispiel Seeed, Martin Garrix, The Killers, Deichkind oder Twenty One Pilots, worauf man sich als gepflegter Metalhead einlassen muss oder in der Zeit ganz gemütlich die Bar plündert. Ihr habt Mitte Juni noch nichts vor? Dann greift zu den letzten Karten des Hurricane Festival oder sichert euch frühzeitig für das Southside Festival 2023 eure Tickets, um nicht wieder in die Röhre zu gucken.