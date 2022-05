Pitch Black Records: veröffentlicht das Tribute-Album „A Crack In The Sky – A Tribute To William J. Tsamis“

Pitch Black Records ist stolz bekannt zu geben, dass die offizielle Hommage an den verstorbenen Wiliam J Tsamsis (13. März 1961 – 13. Mai 2021) mit dem Titel A Crack In The Sky – A Tribute To William J Tsamis am 13. Mai 2022 (der erste Jahrestag seines Todes) veröffentlicht wurde.

Hört euch sich das vollständige Album an, das exklusiv auf dem YouTube-Kanal NWOTHM Full Albums uraufgeführt wurde: https://bit.ly/3sy2HNo

Der Gitarrist und Komponist William J Tsamis wird für immer in Erinnerung bleiben, weil er zusammen mit seiner Band Warlord zur Post-NWOBHM / US-Heavy-Metal-Explosion der frühen 1980er-Jahren beigetragen hat. Zu den Hauptunterscheidungsfaktoren, die zu der hohen Position von Warlord im Pantheon des US-Metals beigetragen haben, gehört das charakteristische und klassisch ausgebildete Gitarren- und Songwriting-Können von William J Tsamis, zusammen mit seiner Fähigkeit, erderschütternde Härte mit melodischer Sensibilität zu verbinden.

Zusätzlich zu seiner Arbeit mit Warlord kanalisierte William J Tsamis seine Kreativität auch in die weniger bekannten, aber ebenso wirkungsvollen und wohl persönlicheren Projekte Lordian Winds und Lordian Guard. Besonders hervorzuheben sind die beiden Lordian Guard-Alben, die er mit seiner verstorbenen Frau Vidonne Sayre Riemenschneider am Gesang veröffentlichte, die trotz materieller Mängel als einige der einzigartigsten und brutal ehrlichen Heavy Metal-Platten der 1990er Jahre rüberkommen.

A Crack In The Sky feiert den großen Gitarristen und Komponisten mit 16 zeitlosen Klassikern, gecovert von herausragenden Bands, jung und alt, aus verschiedenen Teilen der Welt, für eine Spielzeit von 79 Minuten!

Besonders hervorzuheben sind die Liner-Notes des Albums, die ein Vorwort von Mark Zonder – Schlagzeuger und Warlord-Mitbegründer zusammen mit Tsamis – sowie kurze Erklärungen jeder teilnehmenden Band enthalten. Darüber hinaus wurden einige Persönlichkeiten und Künstler aus der Branche eingeladen, ihre Gedanken über Bill Tsamis in einem speziellen Abschnitt „In Memoriam“ in den Liner-Notes des Albums mitzuteilen. Die Liner-Notes eines jeden Albums sind natürlich ein integraler Bestandteil davon, aber in diesem Fall sind sie von besonderer Bedeutung, da sie eine kraftvolle Darstellung dessen sind, was Bill Tsamis den Menschen bedeutet hat; sowohl als Musiker als auch als Mensch. Aus diesem Grund stellt Pitch Black Records ein spezielles Booklet in digitaler Ausgabe (16 Seiten) zur Verfügung, das jeder kostenlos hier herunterladen kann: https://www.pitchblackrecords.com/a-crack-in-the-sky-a-tribute-to-william-j-tsamis

A Crack In The Sky – A Tribute To William J Tsamis ist in den folgenden Formaten verfügbar:

• CD Digipak (Deluxe 3-panel)

• CD-Buch (gebundenes 20x20cm-Buch, inklusive Downloadcode und limitiert auf 100 Exemplare – exklusiv erhältlich bei Pitch Black Records und ausgewählten Partnern)

• Doppel-LP (inklusive Downloadcode, veröffentlicht in Verbindung mit Vinylstore)

• Digital

Cover und Artwork des Albums wurden von dem talentierten Giannis Nakos (Remedy Art Design) entworfen, während die Fotografie freundlicherweise von Chris Del Grande zur Verfügung gestellt wurde. Mastering und zusätzliches Mastering übernahm der renommierte Produzent Arthur Rizk.

A Crack In The Sky – A Tribute To William J Tsamis – Tracklist:

Mirror – Aliens Sumerlands – Lost And Lonely Days Stray Gods – War In Heaven Twisted Tower Dire – Mrs. Victoria Claymorean – 70,000 Sorrows Eternal Champion – Stygian Passage Arrayan Path (Feat. Paolo Viani) – The Rainbow Forsaken – Lucifer’s Hammer Firewölfe – Battle Of The Living Dead Steel Shock – Child Of The Damned Solitary Sabred – Black Mass Wotan – Winds Of Thor Reflection – Winter Tears Galaxy – Penny For A Poor Man Comet Rider – Soliloquy Socrates Leptos – A Crack In The Sky (Outro)