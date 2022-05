Re-Generation Fest: am 06.08.2022 in Leipzig – neu im Line-Up – Clutch

Am 6. August 2022 wird zum allerersten Mal das von Kadavar kuratierte Re-Generation Fest im Clara-Zetkin-Park in Leipzig stattfinden – nachdem es bereits zweimal coronabedingt verschoben werden musste, ist es nun endlich Zeit für die Premiere des Re-Generation Fests!

Die Berliner Band Kadavar, die im Jahr 2020 mit ihrem eigenen Label Robotor Records an den Start gingen, verwirklichen sich hiermit einen weiteren Traum: ein Festival mit eigens kuratiertem Line-Up und vielen befreundeten Bands.

Kadavar haben sowohl eine gute als auch eine schlechte Nachricht zu verkünden:

„Die schlechte zuerst: Leider haben All Them Witches alle ihre Sommer-Daten abgesagt. Viele von Euch haben sich bestimmt genauso auf die Jungs gefreut wie wir selbst. Wir haben in der letzten Woche mit Hochdruck an einer Alternative gearbeitet – jetzt kommt die gute Nachricht: die Hard Rocker von Clutch haben bestätigt, dass sie einspringen werden! Wir heißen sie willkommen in unserem Line-Up und freuen uns darauf, unser erstes Re-Generation Fest zusammen zu feiern!“

Als Acts auf der Hauptbühne im Clara-Zetkin-Park sind neben Clutch außerdem Kadavar, Mantar, 24/7 Diva Heaven und Rosalie Cunningham bestätigt. Dazu präsentiert das UT Connewitz am Vortag, den 05.08. das offizielle Warm-Up mit Los Bitchos und Swutscher. Am 06.08. wird es außerdem im Conne Island die Aftershowparty mit u.a. Splinter geben.

Line-Up Re-Generation Fest

05.08.2022

UT Connewitz presents:

Re-Generation Fest – Warm-Up

live: Los Bitchos + Swutscher

UT Connewitz

Wolfgang-Heinze-Straße 12 a, 04277 Leipzig

06.08.2022

Re-Generation Fest



Kadavar

Clutch

Mantar

24/7 Diva Heaven

Rosalie Cunningham



Parkbühne

Karl-Tauchnitz-Straße 28, 04107 Leipzig



Aftershow:

Splinter + Support

Tickets gibt es hier:

https://linktr.ee/regenerationfest