Splinter: veröffentlichen neues Video „Role Models“

Das englische Heavy Rock-Duo Splinter aus South Shields, England hat ein Video zu Opposite Sex veröffentlicht, das kunstvoll, irritierend und auf eine gewisse Pop-Ästhetik reduziert ist, wie es schon beim Coverartwork der Fall war. Diese Band mixt Stile, zitiert und sich bedient, wo es gefällt. Splinter bieten auf der Bühne großes Entertainment. Sie sind alte Hasen (Ex-Birth Of Joy und Ex-Death Alley), die jetzt auf Tour, u. a. mit zwei Album Release Shows, gehen – Zuhause am 01.09. im Fruitweg in Leiden und am 15.09. in Berlin im Urban Spree mit Tschaika 21/16.

Seht euch das Video zu Opposite Sex hier an:

01.09.2023 – NL – Leiden – Fruitweg – Record Release Show

02.09.2023 – NL – Eindhoven – Ankerfest

02.09.2023 – NL – Rotterdam – Nacht vd Kaap

14.09.2023 – DE – Köln – Sonic Ballroom

15.09.2023 – DE – Berlin – Urban Spree w/ Tschaika 21/16

23.09.2023 – NL – Uden – De Pul

17.11.2023 – NL – Nieuwendijk – Xinix

18.11.2023 – NL – Eindhoven – Helldorado Festival

Neugierig geworden? Dann stöbert gerne im Role Models-Review von unserem begeisterten Time For Metal-Redakteur Jürgen S.:

Hier ein paar weitere Pressezitate:

Rcn Magazin

„Hüft-OP geplant? Dann besser nicht diese Scheibe in die Reha mitnehmen. Es ist fast nicht möglich, diesem Sound zu lauschen und nicht die Hüften kreisen zu lassen.“

Rockhard

„Dass die Holländer ein Händchen für catchy Hooks haben, beweisen sie mit Nachdruck.“

Hellfire Magazine

„Eines dieser super-beschwingten Alben, das dir den Alltag zum Vergnügen macht.“

Kirstenrockt

„Eine 6 auf der Fünf-Punkte-Scala.“

Amplified Magazine

„Ein Retrorock-Meisterwerk, das mit einem Augenzwinkern in die Vergangenheit reist, um die Gegenwart zu durchdringen.“

Betreutes Proggen

„Alles bei Splinter ist ikonisch. Die Musik, das Feeling, die Hammond und das Cover des nunmehr zweiten Albums der Niederländer.“

Beatblogger

„… so unfassbar sympathisch. Eine unüberschaubare Fülle an packenden Ideen versteckt sich in diesem Zweitling, gerne mal abstrus und seltsam, aber immer unterhaltsam bis charmant.“

Metal 1

„Splinter liefern … den wohl buntesten und wildesten Trip durch die Rock-Geschichte des Jahres. Das Album klingt groovy, sexy, tanzbar und im besten Sinne des Wortes retro.“

Splinter online:

Facebook

Homepage