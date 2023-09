Powerwolf: schreiben mit Einsatz von Augmented Reality auf einem europäischen Rock/Metal-Festival Geschichte

Powerwolf setzten einen weiteren Meilenstein in ihrer Karriere und in der Livemusik-Branche im Allgemeinen, indem sie während ihres Headline-Sets beim Summer Breeze Festival Augmented Reality einsetzten! Es war eine der größten Produktionen aller Zeiten, als Powerwolf vor zehntausenden begeisterten Fans auftraten. In Zusammenarbeit mit ARTE Concerts und der 0221 Mediaagentur wurde mit aus der Gaming Branche bekannter Technik ein monströser Wolf über der Bühne erschaffen, der sowohl für die Fans vor Ort als auch für die Anhänger, die den Livestream aus aller Welt verfolgten, sichtbar war. Der Wolf erschien insgesamt viermal – während der Hits Incense & Iron, Amen & Attack, Beast Of Gévaudan und Resurrection By Erection. Eine absolute Neuerung in der europäischen Live-Branche!

Die Show auf dem Summer Breeze war einmal mehr eine Machtdemonstration der derzeit erfolgreichsten deutschen Metalband. Mit der größten Pyroshow des Festivals, vielen Statisten und Schauspielern auf der Bühne, einem riesigen Feuerwerk und einer Band in Topform vor dem größten Publikum des gesamten Festivals haben die Hohepriester des Heavy Metal ihren Status als führende Kraft im Genre eindrucksvoll unterstrichen!

Schau dir Powerwolfs komplette Headline Show inklusive aller Special Effects hier an:

Powerwolf sind zweifelsohne eine der erfolgreichsten und am meisten gefeierten Heavy Metal-Bands der Gegenwart. Zahlreiche #1 Platzierungen in den Albumcharts, bereits 9 Gold- bzw. Platin-Auszeichnungen, ausverkaufte Arena-Shows, sowie Headliner-Slots auf den größten europäischen Festivals stehen stellvertretend für eine noch viel umfangreichere Erfolgspalette dieser Ausnahmeband. In weniger als 20 Jahren Bandgeschichte haben sich Powerwolf mit konstant überragender Qualität an der Spitze des Heavy Metal-Universums etabliert.

Powerwolf live:

08.09.23 CZ – Havirov / Havirovske Slavnosti

31.10.23 DE – Dusseldorf / Mitsubishi Electric Hall

02.11.23 DE – Ravensburg / Oberschwabenhalle

03.11.23 DE – Bamberg / Brose Arena

04.11.23 NL – Den Bosch / The Rock Circus

05.11.23 DE – Leipzig / Quarterback Immobilien Arena

Über Powerwolf:

Die Geschichte von Powerwolf, die 2004 ihren Anfang nimmt, mag wie ein Märchen anmuten, ist aber das Resultat der innovativsten und unterhaltsamsten Band der Heavy-Metal-Welt. Powerwolf haben nicht nur zahlreiche Gold- und Platinauszeichnungen erhalten, auch viele ihrer Alben schossen an die Spitze der offiziellen deutschen Album Charts. Mit ihrem 2015er Album Blessed & Possessed konnten Powerwolf erstmals Goldstatus (in Tschechien) erreichen, während der direkte Vorgänger, Preachers Of The Night (2013) auf #1 sowie die mitreißende DVD The Metal Mass (2016) auf #1 der deutschen DVD-Charts einstiegen. Powerwolfs heilige Messe im Namen des Heavy Metal ist unaufhaltsam – ihr Meisterwerk, The Sacrament Of Sin (2018) sowie das bahnbrechende Streaming Event The Monumental Mass – A Cinematic Metal Event belegten ebenfalls Platz #1 der deutschen Charts – letzteres als audio-visuelle Veröffentlichung! Das letzte Studio Album Call Of The Wild stieg auf Platz 2 in die Charts ein und verblieb dort für 16 (!) Wochen, während Dancing With The Dead – die Hitsingle des Albums – Gold- und Platinstatus erlangte. Das Best Of Album Best Of The Blessed stieg ebenfalls auf #2 der Albumcharts ein, während das Zwischenalbum Interludium #3 erklomm.

Powerwolf haben mit ihren phänomenalen Bühnenauftritten auf den fast komplett ausverkauften Wolfsnächte-Headlinetouren (2019 & 2022) sowie zahlreichen Sommerfestivals, bei denen die Massen von den Wölfen und ihrer einzigartigen, (un)heiligen Metal-Masse begeistert und völlig in ihren Bann gezogen wurden, große Erfolge erzielt. Darüber hinaus waren sie Headliner auf dem Wacken, Masters Of Rock und Summer Breeze – allesamt große Live-Erfolge. Spätestens nach der bombastischen Headline Show am Summer Breeze 2023 steht die ganze Welt wieder ganz im Zeichen des Wolfsrudels!

Powerwolf sind:

Attila Dorn – Vocals

Falk Maria Schlegel – Organ

Charles Greywolf – Guitar

Matthew Greywolf – Guitar

Roel Van Helden – Drums

