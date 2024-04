Battle Beast: veröffentlichen Single „Master Of Illusion (Live In Helsinki 2023)“ und kündigen neue europäische Shows an

Aufregende Neuigkeiten von den finnischen Metal-Meistern Battle Beast!

Die Band freut sich, heute ihre neue Live-Single Master Of Illusion (Live in Helsinki 2023) inklusive Live-Video zu veröffentlichen. Nach der Veröffentlichung ihres letzten Studioalbums

Circus Of Doom im Jahr 2022 haben Battle Beast bewiesen, was für eine Macht sie live sind und damit den Erfolg des Albums noch weiter untermauert. Diese Version von Master Of Illusion wurde am 27. Januar 2023 bei ihrer ausverkauften Headline-Show vor über 3000 Zuschauern in der Helsinki Ice Hall aufgenommen und zeigt deutlich, warum die Band immer mehr Menschen in ihren Bann zieht.

Sängerin Noora Louhimo zitiert begeistert:

”We are beyond excited to share with you this live single, celebrating Circus Of Doom and our fans around the world.

Our tour this year is the last chance to witness this spectacle live before we close this chapter and move on to the next. Hope to see you all on the road!”

Seht euch hier das neue Live-Video zu Master of Illusion (Live In Helsinki 2023) hier an:

Streamt Master Of Illusion (Live In Helsinki 2023) jetzt auf allen Plattformen unter: https://battlebeast.bfan.link/moils

Nach einer sehr erfolgreichen Europatournee Anfang des Jahres haben Battle Beast nun gerade neue Termine in Europa für September-Oktober 2024 zusammen mit den Supports Serenity und Brymir angekündigt.

Die Band wird nun für einige Shows nach Südamerika reisen, und im Mai geht die Band zusammen mit ihren Labelkollegen Blackbriar auf ihre erste Headline-Tour durch die USA und Kanada.

Tourdaten – Circus Of Doom Over Europe Part II:

20.09.2024 DE Oberhausen – Turbinenhalle

21.09.2024 CH Pratteln – Z7 Konzertfabrik

22.09.2024 DE Obertraubling – Airport-Eventhall

23.09.2024 DE Berlin – Hole 44

24.09.2024 NL Harleem – Patronaat

25.09.2024 BE Antwerp – Zappa Club

27.09.2024 UK Southampton – The 1865

28.09.2024 UK London – Electric Brixton

29.09.2024 UK Birmingham – XOYO

30.09.2024 UK Glasgow – Garage

01.10.2024 UK Manchester – Academy 2

03.10.2024 UK Bristol – Marble Factory

04.10.2024 NL Uden – De Pul

05.10.2024 DE Saarbrücken – Garage

06.10.2024 DE – Hannover – Capitol

Tickets für alle angekündigten Veranstaltungen: www.battlebeast.fi/tour

Seit ihrem Debütalbum Steel von 2011 haben Battle Beast über 250 Millionen digitale Streams erreicht. Neben den riesigen #1-Erfolgen ihrer letzten vier Alben in den Albumcharts ihres Heimatlandes Finnland, erreichte ihr letztes Album Circus Of Doom (2022) einen bemerkenswerten #9 in den deutschen Albumcharts.

Holt euch Circus Of Doom hier im Format eurer Wahl: https://bfan.link/circusofdoom

Battle Beast sind:

Noora Louhimo | Gesang

Eero Sipilä | Bass

Joona Björkroth | Gitarren

Juuso Soinio | Gitarristen

Janne Björkroth | Keyboards

Pyry Vikki | Schlagzeug

