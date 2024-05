All For Metal: episches Musikvideo zu neuer digitaler Single ‚Valkyries In The Sky‘ feiert Premiere

Das Musikvideo zu All For Metals brandneuer digitaler Single Valkyries In The Sky ist ab sofort auf YouTube zu sehen! Der Song an sich ist eine weitere wahrhaftige Heavy-Metal-Hymne auf dem Weg zur Veröffentlichung ihres mit Spannung erwarteten neuen Albums Gods Of Metal, das am 23. August 2024 via Reigning Phoenix Music (RPM) erscheinen wird.

Valkyries In The Sky erzählt die Geschichte der wunderschönen stürmischen Walküren, der von Odin gesandten Maiden, die die zu Tötenden auf dem Schlachtfeld bestimmen. Der kraftvoll warnende Refrain des Songs untermauert die von diesen ausgehende Gefahr: „Watch out! Valkyries in the sky! Watch out! They hear your battle cry!” [dt. in etwa: „Nehmt euch vor den Walküren am Himmel in Acht, sie hören euren Kampfschrei!“] Mit dieser Hymne begibt die Hörerschaft sich in eine Welt der Krieger, des Kampfs und der Mythen und atmet den ungebrochenen Geist all jener ein, die sich tapfer auf dem Schlachtfeld schlagen und von den Walküren gen Walhalla geleitet werden. Als Gäste für den neuen Track schlossen sich dem Kollektiv zudem Burning-Witches-Sängerin Laura Guldemond und Solist Tim Kanoa Hansen (Induction-Gitarrist) an.

Sänger Antonio schwört ihre Anhängerschaft ein: „All For Metal sind besser als je zuvor und dieses Mal verstärkt durch Laura [Burning Witches] und Tim [Induction]! Dieser gemeinsame Song war überfällig!“

Sänger Tetzel schwärmt: „Die legendären Walküren höchstpersönlich werden zu diesem Song ihr prachtvolles Haar schütteln! All For Metal sind zurück und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht – seid auf der Hut!“

Gods Of Metal kann u.a. mit limitierten Sammlerstatuen der Frontmänner Tetzel und Antonio vorbestellt werden. Ergänzt werden jene durch die CD-Digipak-Version des Albums sowie einen Patch (nur 500 Stück!). Weitere Bundleoptionen beinhalten unterschriebene CD-Digipaks, T-Shirts oder auch Tickets für All For Metals Cruise-Shows in Hamburg (23./24. August). Sichert euch euer Exemplar hier: https://allformetal.rpm.link/godsofmetalPR

Erlebt die vereinende Kraft All For Metals auf dieser spannenden Reise und seht die Band an folgenden Terminen live:

18.05.2024 IT Trezzo sull’Adda (MI) – Adunata

21. – 23.06.2024 LT Ukmergė – Kilkim Žaibu

07.08.2024 ES Villena – Leyendas del Rock

15. – 17.08.2024 CZ Moravský Krumlov – Rock Castle

16. – 18.08.2024 CH Cudrefin (VD) – Rock The Lakes

22./24.08.2024 DE Haddeby – Baltic Open Air

23.08.2024 DE Hamburg – All For Metal Cruise

24.08.2024 DE Hamburg – All For Metal Cruise

04./05.10.2024 DE Geiselwind – Monster Festival

14. – 21.10.2024 ES Mallorca – Full Metal Holiday *Ausverkauft*

28./29.12.2024 DE Runkel – No Sleep After X-mas Festival

Während All For Metal sich weiter anschicken, den Gipfel der Metal-Welt zu erklimmen, laden sie alle Metallerinnen und Metaller dazu ein, sie auf ihrer von Heavy Metal und Zusammenhalt geprägten Reise zu begleiten. „2024 ist das Jahr, in dem wir uns auf zu vielen neuen Ufern machen. Mit RPM an unserer Seite stehen uns quasi alle Möglichkeiten offen. It’s All For Metal…and metal for all!“, betont die Band einmal mehr ihre Einstellung und die Vision, die sie tagtäglich antreibt.

All For Metal sind:

Tetzel – Gesang

Antonio Calanna – Gesang

Jasmin Pabst – Gitarre

Ursula Zanichelli – Gitarre

Florian Toma – Bass

Leif Jensen – Schlagzeug

Christina Schulz – Showgirl

Luisa Lohöfer – Showgirl

Mehr zu All For Metal:

Facebook

Instagram

Website