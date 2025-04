All For Metal: kommen im Herbst 2025 mit den Grailknights auf „Battle Of Metal“-Co-Headlinetour

Die Kriegerinnen und Krieger von All For Metal gehören zu den aktuell angesagtesten Bands der Szene: Innerhalb kürzester Zeit brachten sie zwei Studioalbum auf den Markt, wobei ihr Zweitwerk Gods Of Metal (Year Of The Dragon) gar auf Platz 12 der offiziellen deutschen Charts landete, und spielten zahlreiche Konzerte. Abend um Abend gewannen All For Metal mit ihren starken Auftritten neue Fans, während sie mit Genregrößen wie Windrose, Lordi, Orden Ogan und kürzlich Dirkschneider auf Tournee waren. Doch nun ist es an der Zeit, einen Gang hochzuschalten, denn All For Metal werden im Herbst 2025 erstmalig die europäischen Bühnen headlinen! Mit dem Superheldenkollektiv Grailknights wird eine nicht minder schlagkräftige Truppe den Tross als Co-Headliner ergänzen. Und wer in der Schule aufgepasst hat, weiß: Wo Kräfte aufeinanderprallen, da knallt es gewaltig – in diesem Fall auf musikalischer Ebene! Heavy/Power-Metal-Fans, aber auch Metalheads, die sich ein Aufeinandertreffen zweier höchst unterhaltsamer Acts nicht entgehen lassen wollen, sollten sich diese Termine dick im Kalender anstreichen. Schärft schon einmal eure Schwerter und sichert euch rasch die heißbegehrten Tickets!

All For Metal freuen sich auf das anstehende (Live-)Abenteuer: „Wir sind enorm stolz, heute die ersten Termine unserer allerersten Co-Headlinetour bekanntgeben zu können! Diese wird uns gemeinsam mit den mächtigen Grailknights durch Europa führen. Danke für eure unglaubliche Unterstützung auf Tour, die zahlreichen tollen Gespräche am Merchstand und die wundervolle Energie, die ihr bei jeder unserer Shows versprüht! Wir hatten versprochen, dass wir zurückkehren würden, weshalb wir uns umso mehr darauf freuen, euch alle im Herbst wiederzusehen! All For Metal und Metal For All!“

All For Metal & Grailknights – Battle Of Metal Tour 2025

w/ Special Guests

Präsentiert von Rock It!, musix, metal.de, Tasmanian Devil Agency, RPM & Perception

17.10.2025 DE Leipzig – Hellraiser

18.10.2025 DE Berlin – Lido

19.10.2025 DE Hamburg – Markthalle

21.10.2025 DE Aschaffenburg – Colos-Saal

22.10.2025 DE Pratteln – Konzertfabrik Z7

23.10.2025 DE Bochum – Matrix

24.10.2025 DE München – Backstage (Werk)

25.10.2025 DE Schirnding – Gemeindehalle

26.10.2025 CZ Zlín – Masters of Rock Café

27.10.2025 HU Budapest – Analog Music Hall

29.10.2025 AT Wien – Viper Room

30.10.2025 DE Stuttgart – Im Wizemann

Weitere Termine in anderen Ländern sowie Special Guests werden in Kürze angekündigt…!

Allgemeiner Vorverkaufsstart: Mittwoch, 16. April 2025

Weitere kommende All-For-Metal-Livetermine:

06.06.2025 CZ Pilsen – Metalfest Open Air

26.06.2025 CH Grenchen – Summerside Festival

05.07.2025 DE Irslingen – Wolfweez Open Air Festival

07.08.2025 UK Walton-on-Trent – Bloodstock Open Air

16.08.2025 FR Carhaix-Plouguer – Motocultor Festival