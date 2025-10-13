Grailknights – Forever

Artist: Grailknights

Herkunft: Grailham City, (Deutschland)

Album: Forever

Spiellänge: 35:48 Minuten

Genre: Superhero Metal, Heavy Metal, Melodic Death Metal

Release: 17.10.2025

Label: Perception (RPM)

Link: https://www.facebook.com/grailknights.metal

Bandmitglieder:

Gesang – Sir Optimus Prime

Gitarre – Sovereign Storm

Gitarre – Count Cranium

Bassgitarre – Duncan MacLoud

Schlagzeug – Lord Drumcules

Tracklist:

Yes Sire Grail Gym Necronomicon Weekend Ninja In The Eyes Of The Enemy Snow In Bordeaux Grailforce One Mighty Metal Maiden Animated Love (exkl. Jewel Case-CD) Powerlift Forever Super Trouper (ABBA-Cover / Bonustrack nur CD-Digipak/Vinyl)

Die Superhelden Grailknights aus Grailham City retten zum siebten Mal die Menschheit vor dem Bösen. Die Comic-Metalheads aus Deutschland zimmern einen Sound aus Power-Metal, Old-School-Rock-Hooks und lässigen Superhelden-Atmosphären auf dem neusten Longplayer Forever. Flink springen sie durch ihre elf neuen Werke. Kurze Tracks prägen das Bild der fünf Musiker, die nicht nur in Japan mit ihrer Kunst erneut abräumen werden. Die Asiaten lieben die Formation und fahren auf ihren Comic-Gedanken mit satten Power-Metal-Klängen ab, aber auch bei uns in Europa funktioniert der Grail Gym, der auf jedem Festival müde Knochen wachrüttelt. Mit Muscle Bound For Glory haben sie vor drei Jahren ihr bislang bestes Album veröffentlicht und genau an diesem muss sich nun das neueste Material von Forever messen.

Dafür steigen Grailknights motiviert mit Yes Sire in den Ring. Klar, die Fans sollen und werden sofort abgeholt. Der Schlachtslogan bekommt jetzt eine eigene Vertonung und geht sofort ins Ohr. Live wird die Nummer eine Party zünden – versprochen! 70 Party Beats, lockere Heavv Hooks und ein aufgeblähter Refrain liefern die Grundlage für die erste Ektase. Auch Grail Gym greift Chiptune, Demoszene- und Videospielmusik-Gedanken auf und ballt die Fäuste gen Himmel. Ab heute kann auf Liveveranstaltungen der offizielle Grail Gym betrieben werden. Evil Moments – mit Necronomicon ziehen dunkle Wolken auf. Die Heros ziehen in die Schlacht und werden zum Weekend Ninja um In The Eyes Of The Enemy zu blicken. Zwischen epischen Balladen, fürstlichen Refrains und ergreifenden Emotionen lassen die Musiker auch ruhigere Momente mit Gastsängerin Chiara Tricarico auf Forever zu. Alle Stücke sind zumindest von der Länge radiotauglich, die Vier-Minuten-Marke wird nur knapp mit Animated Love übertroffen. Mit Snow In Bordeaux darf auch mal härter in die Saiten geschlagen werden. Der Refrain ist super eingängig und kann sofort mitgegrölt werden. Grailforce One ist die Comic-Metal-Antwort auf The Night Flight Orchestra von Björn Strid. Auch bei Mighty Metal Maiden und Powerlift lassen sie sich nicht lumpen. Die Platte läuft rund, das Niveau der Stücke ist hoch und so springt kein Hit aus dem gelungenen Umfeld heraus. Forever schließt die Scheibe ab, als Bonus wartet je nach Version noch mit Super Trouper ein ABBA-Cover (Bonustrack nur CD-Digipak/Vinyl).