Grailknights: bekräftigen Bündnis mit Battlechoir mit Titeltrack ihres neuen Albums “Forever”

„Eternal guardians FOREVER!“ Seiner adrenalingeladenen Single Grail Gym folgend, hat das Superhelden-Metal-Kraftwerk der Grailknights den Titeltrack ihres kraftvollen neuen Albums Forever ausgestoßen. Dieses stellt zudem die erste Platte, die das Quintett via Perception – A Division Of Reigning Phoenix Music unters Volk bringen wird, dar. Im Gegensatz zu ihrer vorherigen Hymne erklingt Forever deutlich reduzierter und rückt die Gitarren wieder vermehrt ins Rampenlicht, während sich die Botschaft der neuen Single unmissverständlich verbreitet: Das Bündnis zwischen den Grailknights und ihrer Anhängerschaft ist stärker denn je und wird bis zum endgültigen Zerfalls des Universums und darüber hinaus bestehen bleiben!

„Forever ist für uns mehr als nur der Titelsong unseres neuen Albums: Es ist unsere Hymne auf das, was zwischen uns und dem Battlechoir – unseren treuen Anhängern – gewachsen ist“, betont die Band. „Schon jetzt dröhnt sie mit voller Wucht aus den Boxen, aber wir glauben fest daran: Wenn wir sie live spielen und der Battlechoir lautstark mit einstimmt, wird der Song noch mal eine ganz eigene Energie entfalten. Diese Momente, in denen alles zusammenkommt und die Halle bebt, sind der Kern dessen, was wir lieben und wofür wir all das machen.“

Forever wird ab dem 17. Oktober 2025 erhältlich sein und sich aus zwölf neuen Hits (inkl. Necronomicon, Grail Gym, Forever sowie einem mächtigen Super Trouper-Cover) zusammensetzen, die gemeinsam das glorreiche siebte Kapitel der Grailknights-Geschichte bilden.

Klanglich veredelt in Sascha Paeths Pathway Studios, kümmerte sich Handlanger Sebastian Khayat um das maximal heroische Forever-Coverartwork, die Fans zum Start ihrer Battle Of Metal-Co-Headlinetour mit All For Metal in den Händen halten können werden.

