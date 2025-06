Grailknights: puschen sich im ‚Grail Gym‘ zu neuen Höchstleistungen

Kürzlich in Necronomicon noch Cthulhu in die Flucht schlagend, haben die Grailknights endlich ihr muskelbepacktes neues Werk, das auf den Namen Forever hört und ihren Perception-Einstand darstellt, vollendet. Klanglich veredelt in Sascha Paeths Pathway Studios, kümmerte sich Handlanger Sebastian Khayat um das maximal heroische Coverartwork der Scheibe, die Fans zum Start ihrer Battle Of Metal-Co-Headlinetour mit All For Metal in den Händen halten können werden.

Nach dem Tourauftakt in Hannover aka Grailham City ist der gesamte Battlechoir ab Freitag, den 17. Oktober 2025, dazu angehalten, sich Forever im Laden des Vertrauens zu sichern, um zu verhindern, dass Dr. Skull jegliche Exemplare für sich beansprucht und zur endgültigen Vernichtung freigibt. Zusätzlich werden die zwölf neuen Tracks (inkl. Necronomicon und einem herrlich muskulösen Super Trouper-Cover) größtenteils natürlich auch im Stream zur Verfügung gestellt, sodass sich ihr fies riechender Erzfeind aufgrund intensiver Dauerbeschallung direkt freiwillig ins Jenseits begeben wird. Seid ihr bereit für Grailknights‘ siebtes Abenteuer? – „Yes Sire!“

Um ihren loyalen Um…ähm…Anhang für seine anstehenden Sprints in die Plattenläden der Welt angemessen auf Betriebstemperatur zu bringen, nehmen die Grailknights diesen zusätzlich mit in ihre sagenumwobenen Katakomben, ihr Grail Gym. Dorthin zieht sich der überaus musikalische Superhelden-Fivepack regelmäßig zurück, um seine Kräftespeicher für neue Herausforderungen aufzuladen. Wer würde sich auch nicht gerne an einem Ort austoben, wo man die Wahl der Qual zwischen intersphärischem Spinning, stählenden Battle Ropes und Power Chains oder der Königsdisziplin Bankdrücken hat? Zusätzlichen Antrieb verleihen den Grailknights dabei vier nicht minder motivierte Damen (Anni Quinn, Fuxi, Lady Kikki und Sarah Sparklz), die Sir Optimus Prime, Sovereign Storm, Count Cranium, Duncan MacLoud und Lord Drumcules insbesondere auf dem Rad ordentlich Konkurrenz machen. Bilder für die Götter, die leider aber auch einmal mehr einen unliebsamen Gast auf den Plan rufen…

„Was tut man nicht alles, um den Bizeps zum Erstrahlen zu bringen? Unsere neue Single wurde schlicht geschrieben, um euer aller Schweiß in fortwährende Muskelkraft umzuwandeln. Schwere Riffs und scheinbar endloses Zirkeltraining sollen euch letztendlich zu heldenhafter Form verhelfen. Ab mit dem Track in eure Playlist, folgt uns ins Grail Gym“, fügen die Power-Metal-Helden hinzu.

Forever Tracklist:

1. Yes Sire

2. Grail Gym

3. Necronomicon

4. Weekend Ninja

5. In The Eyes Of The Enemy

6. Snow In Bordeaux

7. Grailforce One

8. Mighty Metal Maiden

9. Animated Love [Exkl. Jewel Case-CD]

10. Powerlift

11. Forever

Bonustrack (nur CD-Digipak/Vinyl):

12. Super Trouper [ABBA Cover]

Formate:

– exkl. T-Shirt-Bundles: T-Shirt + transparent-gelbes 1LP-Vinyl ODER CD-Digipak

– exkl. Ticketbundles: Ticket + CD-Digipak

17.10.2025 DE Leipzig – Hellraiser

18.10.2025 DE Berlin – Lido

19.10.2025 DE Hamburg – Markthalle

21.10.2025 DE Aschaffenburg – Colos-Saal

23.10.2025 DE Bochum – Matrix

– CD-Digipak

– transparent-gelbes 1LP-Vinyl

– Jewelcase-CD

– digital

Grailknights live:

20. – 25.09.2025 DE Kiel – Full Metal Cruise XII (Teil I) *Ausverkauft*

25. – 30.09.2025 DE Kiel – Full Metal Cruise XII (Teil II) *Ausverkauft*

Battle Of Metal-Co-Headlinetour 2025

Grailknights & All For Metal

w/ Special Guests

Präsentiert von Rock It!, musix, metal.de, Tasmanian Devil Agency, RPM & Perception

16.10.2025 DE Hannover – MusikZentrum

17.10.2025 DE Leipzig – Hellraiser

18.10.2025 DE Berlin – Lido

19.10.2025 DE Hamburg – Markthalle

21.10.2025 DE Aschaffenburg – Colos-Saal

22.10.2025 CH Pratteln – Konzertfabrik Z7

23.10.2025 DE Bochum – Matrix

24.10.2025 DE München – Backstage (Werk)

25.10.2025 DE Schirnding – Gemeindehalle

26.10.2025 CZ Zlín – Masters of Rock Café

27.10.2025 HU Budapest – Analog Music Hall

29.10.2025 AT Wien – Viper Room

30.10.2025 DE Stuttgart – Im Wizemann (Club)

31.10.2025 DE Köln – Club Volta

02.11.2025 FR Paris – Nouveau Casino

03.11.2025 ES Bilbao – Sala Groove

04.11.2025 ES Madrid – Revi Live

05.11.2025 ES Salamanca – Sala B Caem

06.11.2025 FR Lyon – Rock n’ Eat

07.11.2025 BE Kortrijk – DVG Club

08.11.2025 DE Löffingen – Rocknacht

08/09.05.2026 DE Braunschweig – Rock in Rautheim

Über die Grailknights

Egal, ob auf ihrem 2004er Debütalbum Across The Galaxy, dessen Nachfolgern Return To Castle Grailskull und Alliance oder in ihren Heldengeschichten der letzten 15 Jahre (Calling The Choir, Knightfall und Muscle Bound For Glory): Seit jeher eifern die Grailknights nur einem Ziel nach – der heil’ge Gral muss nach Grailham City zurückgeholt werden! In diesem Rahmen durchstreiften sie bereits zahlreiche Territorien in aller Welt, in denen sie ihre Schlachten als Headliner, aber auch an der Seite von Acts wie Sabaton, Feuerschwanz, Brothers Of Metal und Twilight Force austrugen. Und: Wo auch immer die Grailknights auftauchen, ist ihre tapfere Fangemeinde, der Battlechoir, zur Stelle!

Über die Jahre trugen immer wieder auch andere abenteuerlustige Musiker mit ihren Stimmen zu den Ruhmeshymnen der in Hannover ansässigen Gralssucher bei: Tracks wie Turbo Boost [feat. Feuerschwanz] und insbesondere Pumping Iron Power mit Sabatons Joakim Brodén wussten die intergalaktischen Bündnisse zwischen genannten Bands und deren Fans enorm zu bekräftigen. Daraus resultierend schossen auch die Erfolgszahlen der Grailknights kometenhaft in neue Sphären: Allein das erwähnte Pumping Iron Power kann mittlerweile knappe 15 Millionen Spotify-Streams vorweisen.

Folglich immens erfahren im Studio und im Livekampf, stellt sich die metallische Superheldentruppe den verschiedensten bösen Mächten und weiß diese auf cleverste Art und Weise zu besiegen. In ihrem kommenden siebten Abenteuer, dem sich eine weitere Reise durch Europa anschließen wird, wartet nun einmal mehr Dr. Skull auf die Grailknights. Verbündet mit All For Metal, die Teil ihrer neuen Labelfamilie sind, kann der Battle Of Metal im Herbst 2025 eigentlich nur mit einem weiteren Erdrutschsieg gegen die dunkle Seite enden.

Grailknights sind:

Sir Optimus Prime – Gesang

Sovereign Storm – Gitarre, Gesang

Count Cranium – Gitarre, Gesang

Duncan MacLoud – Bass, Gesang

Lord Drumcules – Schlagzeug