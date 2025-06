Indecent Behavior: kündigen neues Album „Sick“ für den 26.09.2025 an

Nach Auftritten bei Rock Am Ring, Rock Im Park und Touren mit Neck Deep, Zebrahead oder den Donots, kündigen die deutschen Pop-Punk Aufsteiger Indecent Behavior mit Sick ihr viertes Studioalbum für den 26. September über Long Branch Records an.

Wir leben in einer Welt voller Eindrücke. Was für manche wie ein Ozean voller Möglichkeiten erscheint, wirkt auf andere unglaublich überfordernd, bedrückend und ungerecht. Kein Entkommen von der Masse an ungefilterten Informationen, die tagtäglich auf uns niederregnen. Kein Licht am Ende des dunklen Nachrichtentunnels. Kein klarer Ausweg aus dem Labyrinth der Optionen, das statt Freiheit nur Überforderung bringt. Sick ist genau aus diesen Gedanken entstanden und ein Album für alle, denen es manchmal auch einfach zu viel wird. Die das Gefühl haben, in einer Welt zu leben, die sie einfach nicht verstehen. Für alle Menschen, die einen Ort suchen, an dem sie sich verstanden und wohl fühlen können.

In Verbindung mit der heutigen Albumankündigung hat die Band aus Saarbrücken ebenfalls ihre neue Single I Fell In Love Every Weekend, samt Musikvideo, veröffentlicht.

„I Fell In Love Every Weekend ist ein Song über emotionale Abhängigkeit, Einsamkeit und das verzweifelte Festhalten an etwas, das eigentlich längst vorbei ist. Ein Song für alle, die sich schon mal in einer einseitigen Beziehung verloren gefühlt haben – und trotzdem gehofft haben, dass sich noch etwas ändert“, erzählt Indecent Behavior Sänger Henrik Bergmann.

Sänger Henrik Bergmann zu I Fell In Love Every Weekend:

„Um ganz ehrlich zu sein, hatte ich Tränen in den Augen, als ich dieses Video zum ersten Mal sah. Im letzten Jahr sind für uns so viele Kindheitsträume in Erfüllung gegangen. Wir spielten Konzerte und tourten mit einigen unserer Lieblingsbands, traten zweimal auf Deutschlands größten Rockfestivals – Rock Am Ring und Rock Im Park – auf, trafen unzählige tolle Menschen und hatten eine unglaubliche Zeit. Wir haben all diese Momente festgehalten, hauptsächlich für uns selbst, damit wir sie eines Tages unseren Kindern zeigen können. Aber als wir schließlich I Fell In Love Every Weekend aufnahmen, fühlte es sich wie der perfekte Moment an, um mit allen zu teilen, in was wir uns verliebt haben. Aber so toll das Touren auch ist – die Welt zu sehen, inspirierende Menschen zu treffen und Erinnerungen zu schaffen – es hat auch seine Schattenseiten. Wenn alle anderen die Zeit zu Hause genießen, sind wir auf Tournee. Wir verpassen Freunde, verlieren Beziehungen, verbringen nicht so viel Zeit mit der Familie, wie wir es gerne hätten, und manchmal gehen sogar Verbindungen verloren, von denen wir dachten, sie würden ewig halten. All diese Höhen und Tiefen sind in diesem Video zu sehen. Und das macht es für mich zu einem der emotionalsten Songs und Videos, die wir je gemacht haben.“

Sick Tracklist:

1. Grown Up

2. Not In A Lifetime

3. Chaos

4. Sick

5. Give Me Everything (ft. Air Drawn Dagger)

6. I Fell In Love Every Weekend

7. Shoot

8. Pointless

9. Black Water

10. No Direction

11. If I Had Two Lives

12. The Story Never Ends (ft. All To Get Her)

Produktversionen:

– LP Edition im Sleeve mit weiß/rot gemischtem Vinyl und LP Beileger (limitiert auf 500 Stück)

– LP Edition im Sleeve mit schwarz-gelbem Splatter Vinyl und LP Beileger (Band exklusiv / Limitiert auf 300 Stück)

– CD Edition im Digipak

– Standard Stream & Download

Indecent Behavior – Sick Tour 2025:

29.06.25 DE, Feuchtwangen – Moos Meadow Festival

05.07.25 DE, Wadern – Umsonst & Draußen

19.07.25 DE, Borken, Kippen Rock Festival

26.07.25 DE, Bausendorf – Riez Open Air

06.08.25 DE, München – Free & Easy Festival

09.08.25 DE, Eschwege – Open Flair

24.10.25 DE, Göttingen – Exil *

25.10.25 DE, Hannover – Lux *

06.11.25 DE, Köln – Tsunami +

07.11.25 DE, Berlin – Badehaus +

08.11.25 DE, Dortmund – FZW +

20.11.25 DE, Frankfurt/Main – Nachtleben #

21.11.25 DE, Hamburg – Indra #

22.11.25 DE, Erfurt – Engelsburg #

27.11.25 DE, Dresden – Ostpol #

28.11.25 DE, Osnabrück – Westwerk #

21.12.25 DE, Saarbrücken – Garage *Feels Like Home*

* mit Friends Don’t Lie

+ mit All To Get Her

# mit Air Drawn Dagger

Line Up:

Henrik Bergmann – Vocals

Christian Noß – Guitar, Vocals

Denis Selzer – Bass, Vocals

Florian Heintz – Drums