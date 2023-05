Indecent Behavior: haben ihr neues Album „Therapy In Melody“ veröffentlicht

Mit To Hell And Back erscheint auch eine weitere Single, die von der Band wie folgt kommentiert wird:

„Jeden Tag prasseln unzählige Eindrücke auf dich ein. Manche machen dich glücklich, manche bewirken genau das Gegenteil. So erscheint es fast schon komisch, dass es unter alldem genau eine Sache gibt, die dich schon dein Leben lang in den Bann zieht. Die dich durch den Tag bringt. Die dich immer wieder nach Hause kommen lässt, selbst wenn du es mal nicht so leicht hast. Für die du in die Hölle und zurück gehen würdest. To Hell And Back ist ein Song über Träume und Sehnsüchte. Ein Song über Liebe und Halt.

Wenn du einmal gefunden hast, wonach du suchst: Lass es nie mehr los!“

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Tourdates:

26.05.2023 Saarbrücken, Studio 30

01.06.2023 Köln, Helios 37

02.06.2023 Hamburg, Astra Stube

08.06.2023 Frankfurt, Ponyhof

09.06.2023 Erfurt, Klanggerüst

10.06.2023 Leipzig, Neues Schauspiel

24.06.2023 Fürth, Kopf & Kragen

Festivals:

07.07.2023 Bergfest Ilmenau

22.07.2023 Heartbeat Festival, Lauenförde-Meinbrexen

28.07.2023 Riez Open Air, Bausendorf

29.07.2023 Beller Freibad Open Air, Horn-Bad Meinberg

05.08.2023 Fährmannsfest, Hannover

12.08.2023 Open Flair, Eschwege

Viele weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: