Indecent Behavior: veröffentlichen neues Video „I Love Goodbyes“

Freitag meldeten sich die vier Jungs aus Saarbrücken mit ihrer neuen Single I Love Goodbyes energiegeladen zurück. Kick-Ass Heavy Pop-Punk ist die Sprache, mit der Indecent Behavior ihre tiefsten Wünsche und Botschaften in die Welt schreien. Dabei vereinen sich Elemente aus Punkrock, Metal, Hardcore und Pop, die den Sound der Band seit ihrer Gründung prägen.

Der heimliche Sommerhit für alle, die jetzt schon von Layla die Nase voll haben!

Die Band zum neuen Song: „Das Leben ist nicht immer schön. Manchmal schlägt es härter zu, als du ertragen kannst. Übrig bleiben Angst und Unsicherheit. Diese Stimme, tief aus dem Inneren, die dich zurückhält, egal was du tust. Und dann gibt es da diese eine Sache, die dich alles vergessen lässt. Bei der die Stimme in dir verstummt und dich einfach dich selbst sein lässt. I Love Goodbyes ist ein Song über Unsicherheit, die eigenen Dämonen und vor allem auch darüber, sich gegen sie aufzulehnen und sie loszulassen.“

„I don’t care what they say to me, I’m gonna tell em that I’m right where I’m supposed to be!“

Live 2022

29.07. Nord Open Air Festival -Essen

10.08. Garage, Saarbrücken

11.08. Rocco del Schlacko, Püttlingen

04.11. Lux – Hannover

05.11. Klanggerüst – Erfurt



Booking: Continental Concerts

Was bisher geschah:

Die Band aus Saarbrücken will hoch hinaus. Seit 2013 lassen Henrik, Chris, Flo und Denis keine Bühne aus. Groß und klein. Leise und laut. Nach einer eigenen Konzertreihe, unzähligen Shows in den Jugendzentren der Republik, 2 EPs und dem ersten Album Outnumbered (2018) tourte die Band 2019 erstmals als Support-Act für Saltatio Mortis durch Deutschland und spielte 13 Konzerte in Hallen wie dem E-Werk in Köln oder dem Pier2 in Bremen. Darauf folgten Shows mit Bands wie ZSK und Ignite. Das zweite Album Bright Days (2020) schließt nahtlos an. Indecent Behavior ist Punkrock. Indecent Behavior ist Energie. Indecent Behavior ist Hoffnung. Und macht einfach verdammt viel Spaß.