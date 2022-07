Monster Truck: veröffentlichen das Video für „Get My Things & Go“

Die mit dem JUNO Award ausgezeichnete Rockband Monster Truck veröffentlicht das Musikvideo zu ihrer neuesten Single Get My Things & Go über BMG.

Get My Things & Go ist ein bluesiger Rock ’n‘ Roll-Kracher, der im kanadischen Rockradio auf und ab läuft und derzeit auf Platz 12 der Active Rock-Charts steht.

Das Musikvideo wurde von Dave Lawrence, der als Schöpfer und Star von Fubar bekannt ist, gedreht und geschnitten. Produziert wurde es von Immanuela Lawrence. Es verleiht dem Song zusätzliches Leben und zeigt Kinder, die als Erwachsene in einer Welt leben, die nur von Kindern bevölkert wird.

„Uns gefiel die Idee einer ‚Kinderwelt‘. Also haben wir versucht, die Geschichte des Songs in einer Welt zu erzählen, die ausschließlich von Kindern bevölkert wird, die sich wie Erwachsene verhalten und anziehen. In Kid World gibt es keine Erwachsenen, außer auf MonsterTube, das mit lustigen Videos im YouTube-Stil bevölkert ist, die sich Kinder gerne ansehen und die von der Band gemacht wurden. Sie spielen unreife Erwachsene, die mit MonsterTube eine Menge leicht verdientes Geld verdienen, um einen Kontrast zu den Kämpfen der Arbeiterklasse in Kid World zu schaffen“, so der Regisseur des Musikvideos, Dave Lawrence. „Ich finde es wirklich toll, wie das alles zusammenkam.“

„Die Zusammenarbeit mit Dave Lawrence war schon lange ein Traum von uns. Er ist so mühelos lustig und kreativ, das hat uns immer inspiriert. Dave bringt ein wirklich erstaunliches Gefühl von Unschuld in seine Projekte ein, auch wenn es um das Abschießen von Bier und das Zerstören von Scheiße geht“, sagt Jon Harvey, Bassist und Leadsänger von Monster Truck. „Wir wollten schon seit unserer zweiten Platte 2016 ein Video machen, in dem Kinder die Hauptrolle spielen, aber Erwachsene, und die skurrile, märchenhafte Natur des Textes von Get My Things And Go passte perfekt zu diesem Bizarro-Welt-Konzept. Das Endergebnis spricht für sich selbst.“

Mehr Infos zu Monster Truck bekommt ihr hier:

Monster Truck online:

https://www.ilovemonstertruck.com/

https://www.facebook.com/ilovemonstertruck