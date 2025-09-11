Mötley Crüe – From The Beginning

Mit From The Beginning veröffentlichen Mötley Crüe eine Retrospektive, die über 40 Jahre Rockgeschichte umfasst. Die Sammlung startet mit ihrer ersten internationalen Single samt MTV-Klassiker Live Wire und reicht bis ins Jahr 2024 mit dem aktuellen Hit Dogs Of War. Dazwischen finden sich Meilensteine und Fanlieblinge, die das Genre maßgeblich geprägt haben – darunter Dr. Feelgood, Girls, Girls, Girls oder Wild Side. From The Beginning erscheint am 12.09.2025 sowohl als Standard- als auch als Dolby-Atmos-Version. Für Sammler gibt es zudem verschiedene physische Formate: eine Standard-CD, ein 2-LP-Set sowie eine exklusive 2-LP-Ausgabe bei Amazon. Veröffentlicht wird die Kompilation von Mötley Crüe über BMG und führt durch eine wilde Glam-Hard-Rock-Epoche, die von Heavy-Metal-Hooks und deftigen Refrains lebt. Die Studioalben der Band wurden weltweit über 100 Millionen Mal verkauft und verzeichneten mehr als 10 Billionen Streams.

From The Beginning führt durch eine Spielzeit von 87 Minuten, in der 20 Hits ihren Platz finden, die je nach Version Unterschiede aufweisen. Den Anfang machen Live Wire, Take Me To The Top und Shout At The Devil. Filler gibt es in dieser Best-of natürlich keine. Rock- und Metal-Klänge geben sich die Klinke in die Hand. Die Härte der einzelnen Werke variiert minimal, stets im Fokus sind die feurigen Refrains wie beim Welthit Girls, Girls, Girls. Fehlen darf natürlich auch nicht Dr. Feelgood, der auch 2025 immer noch funktioniert und gute Laune versprüht. Abgeschlossen wird die Produktion mit Dogs Of War und Cancelled bzw. Home Sweet Home.

Diese nahezu vollständige Best-of-Sammlung präsentiert Mötley Crüe auf konstant hohem Niveau und fasst vier Jahrzehnte Bandgeschichte eindrucksvoll zusammen. Während langjährige Fans – abgesehen von der besonderen Home Sweet Home-Version mit Dolly Parton – wenig Neues entdecken werden, bietet die Kollektion gerade für neue Hörer einen gelungenen Einstieg in das Werk der Glam-Rock-Ikonen.

