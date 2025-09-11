Feuerschwanz: veröffentlichen epische Version ihres aktuellen Hits „Valhalla“

Kurz nach Release ihres aktuellen Studioalbums Knightclub legen Feuerschwanz noch mal nach. Die Band veröffentlicht eine packende Epic Edition ihrer kürzlich erschienenen Single Valhalla. Ein gebührendes Gewand für den Ohrwurm mit Unterstützung von Metal-Queen Doro. Die Neuinterpretation mit Orchesterklängen hebt die mitreißende Theatralik des Songs mit empowernder Message auf ein neues opulentes Level.

Valhalla (Epic Edition) ist Teil verschiedener Sondereditionen des neuen Albums Knightclub (Nummer 2 der offiziellen Deutschen Albumcharts, Nummer 1 der Top 20 Rock/Metal-Charts), welches am 22.08. über Napalm Records erschienen ist. Auf dem Album, sowie den ausgewählten Neuaufnahmen in besagter Epic Edition, stellen die Mittelalter Helden ihre Vielseitigkeit unter Beweis. Feuerschwanz haben in den letzten Jahren einen beeindruckenden Wandel durchgemacht und sind nach 20 Jahren Bandbestehen und mehreren Nummer-Eins-Alben erfolgreicher und gefragter denn je. Im Zuge ihrer Teilnahme am deutschen Vorentscheid des Eurovision Song Contests 2025 schaffte es die Band, ein Millionenpublikum und mediale Aufmerksamkeit weit über die Genre Grenzen hinaus für sich zu gewinnen.

Live sind die neuen Songs bereits im Oktober zu erleben: Gemeinsam mit Lord Of The Lost begeben sich Feuerschwanz auf große Lords Of Fyre Tour, die Termine gibt es unten.

Feuerschwanz veröffentlichten mit Knightclub nicht nur zum ersten Mal ein Studioalbum mit englischem Titel, sondern bedienen sich auch in den Lyrics vermehrt der englischen Sprache. Die Platte ist geprägt von Hits mit Ohrwurmcharakter, absoluter Partylaune, großen Hymnen und harten Metal Riffs. Dabei schaffen sie es, einmal mehr ihren unverwechselbaren Humor in vor Energie strotzende Songs einfließen zu lassen.

Knightclub wurde von Simon Michael (Subway To Sally) produziert und von Jacob Hansen (Arch Enemy, Volbeat, Evergrey) gemastert. Das Coverartwork stammt aus der Feder von Peter Sallai (Powerwolf, Sabaton, Saxon, Hammerfall).

Feuerschwanz zum neuen Album: „Knightclub – für uns eine konsequente Fortsetzung der Vorgänger-Alben, thematisch und musikalisch noch etwas mehr auf die Spitze getrieben! Es wird mächtig episch und gleichzeitig wild und verrückt! Dieses Album holt jeden ab: Fans von großer Fantasy, Heldengeschichten und bedingungsloser Party, Freunde fetter Gitarrenriffs und fröhlicher Folkinstrumente. Werdet Teil des Knightclubs und folgt uns auf diesem weiteren Schritt unserer unvergleichlichen Reise!“

Feuerschwanz Live 2025/26 Lords Of Fyre Co-Headline Tour

mit The Dark Side Of The Moon

02.10.2025 DE – Berlin / Columbiahalle

03.10.2025 DE – Leipzig / Haus Auensee

04.10.2025 DE – Offenbach / Stadthalle

10.10.2025 DE – Hannover / Swiss Life Hall

11.10.2025 DE – Fürth / Stadthalle

17.10.2025 DE – München / Zenith

18.10.2025 DE – Düsseldorf / Mitsubishi Halle

Festivals 2025:

04.09.2025 DE – Loreley / 30 Jahre In Extremo

06.09.2025 DE – Luhmühlen / MPS Luhmühlen

Ladies Knight 2026 mit Special Guest Burning Witches

08.05.2026 DE – Heidelberg / Halle 02