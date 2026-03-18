All Them Witches: kündigen neues Album an

Die US-Rockband All Them Witches meldet sich mit einem neuen Studioalbum zurück. House Of Mirrors, das siebte Album der Band, erscheint am 29. Mai 2026 über BMG. Parallel zur Ankündigung veröffentlicht die Band auch die erste Single Starting Line.

Die aktuelle Besetzung besteht aus Ben McLeod (Gitarre), Charles Michael Parks Jr. (Bass/Gesang), Christian Powers (Schlagzeug) und Allan Van Cleave (Keyboards). Produziert wurde das Album von Eddie Spear, der unter anderem mit Zach Bryan und Jesse Welles gearbeitet hat.

Mit Starting Line präsentiert die Band einen Song, der sich dynamisch zwischen ruhigen Passagen und kraftvollen Ausbrüchen bewegt. Die Band beschreibt den Track als musikalischen Fluss, der mal ruhig dahinzieht und dann wieder in energiegeladene Stromschnellen übergeht.

Gitarrist Ben McLeod betont dabei die besondere Arbeitsweise der Gruppe: „Unser Sound entsteht durch unser Zusammenspiel, durch die Chemie zwischen den einzelnen Menschen an den Instrumenten.“

Auch Charles Michael Parks Jr. hebt die offene Zusammenarbeit hervor: „Wir haben eine sehr offene Kommunikation untereinander. Jeder kann jederzeit sagen, was er denkt oder fühlt. Wir haben fünf Jahre lang kein Album gemacht – deshalb gibt es viele Erfahrungen, aus denen wir jetzt schöpfen können. Wir waren besser vorbereitet auf neue Musik als je zuvor.“

Produzent Eddie Spear brachte dabei eine neue Perspektive in den Song: Einige Gesangsparts und die Akustikgitarre wurden sogar über dasselbe Mikrofon aufgenommen, was dem Track eine besonders intime Klangfarbe verleiht.

All Them Witches gründeten sich 2012 in Nashville und entwickelten schnell einen eigenständigen Sound aus düsterem Gitarrenrock, Blues und psychedelischen Elementen. Im Laufe der Jahre tourte die Band unter anderem mit Mastodon, Primus und Ghost.

2024 stand die Zukunft der Band kurzzeitig auf der Kippe, nachdem Gründungsmitglied und Schlagzeuger Robby Staebler ausgestiegen war. Der langjährige Freund Christian Powers übernahm daraufhin die Drums für bereits geplante Shows, eine Entscheidung, die neue Energie in die Band brachte.

House Of Mirrors erscheint am 29. Mai 2026. Im Sommer plant die Band außerdem ausgewählte Konzerte und Festivalauftritte in Europa.

Bereits zuvor hatte die Band ihre eigene Interpretation des Traditionals Red Rocking Chair veröffentlicht, das ebenfalls auf dem kommenden Album enthalten sein wird.