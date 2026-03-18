Melechesh: veröffentlichen neue Single „In Shadows, In Light“

Mit In Shadows, In Light präsentieren Melechesh eine neue Single aus ihrer kommenden EP Sentinels Of Shamash, die am 10. April in digitalen Formaten über Reigning Phoenix Music erscheint.

Der Track knüpft nahtlos an die unverwechselbare Handschrift der Formation an. Esoterische Philosophie, uralte Symbolik und rohe Klanggewalt verschmelzen erneut zu einem dichten, atmosphärischen Gesamtbild. Inhaltlich dreht sich alles um verborgenes kosmisches Wissen und die Kräfte, die unsere Wahrnehmung und Realität beeinflussen.

Die Band erklärt dazu:

„In Shadows, In Light erforscht kosmisches Wissen, das sich im Verborgenen und doch direkt vor unseren Augen befindet — parallele Dimensionen, heilige Geometrie und verborgene Strömungen der Existenz, die sich nur durch Wahrnehmung erschließen. Inspiriert von esoterischem und kabbalistischem Gedankengut bewegt sich der Song zwischen Verhüllung und Offenbarung.

Aufgebaut wie eine Reise aus wechselnden Akten und Stimmungen entfaltet sich der Track durch Spannung, Auflösung und Transformation. Jeder Abschnitt legt eine neue Ebene der Wahrnehmung frei, in der Schatten und Erleuchtung koexistieren und das Unsichtbare eher ‚gefühlt‘ als erklärt wird.“

Auch musikalisch zeigt sich In Shadows, In Light typisch Melechesh: Eine intensive Mischung aus Blackened Thrash, nahöstlichen Tonleitern und hypnotischen Rhythmen entfaltet sich zu einer dynamischen Klanglandschaft. Atmosphärische Passagen treffen auf aggressive Riffs und spiegeln die inhaltliche Tiefe des Stücks wider.

In Shadows, In Light wurde von Ashmedi produziert, während Rob Caggiano und Kristian „Kohle“ Kohlmannslehner als Co-Produzenten fungierten. Die Bassspuren sowie die Backing Vocals wurden von Rob Caggiano eingespielt, der darüber hinaus auch an Neuarrangements mitwirkte. Die Drums spielte Nikitas Mandolas ein. Für Recording, Mixing und Mastering zeichnete Kristian „Kohle“ Kohlmannslehner verantwortlich, während Daniel Claar das Engineering und Tracking übernahm.

Sentinels Of Shamash versteht sich als zeremonieller Abstieg in uraltes Gesetz, Feuer und kosmische Wachsamkeit. Inspiriert von mesopotamischer Mythologie und dem Sonnenrichter Schamasch, Gott der Wahrheit und Gerechtigkeit, erschaffen Melechesh ein Werk voller göttlicher Vergeltung und esoterischer Ordnung. Jede Komposition wirkt wie eine in Stein gemeißelte Inschrift, die vergessene Götter, gefallene Könige und das ewige Spannungsfeld zwischen Chaos und Gleichgewicht heraufbeschwört.

Mit markanten Riffs, unerbittlichem Rhythmus und einer Klangarchitektur, die antike Kosmologie mit moderner Extremität verbindet, setzen Melechesh ein mythologisches Statement aus Feuer, Gericht, Zerstörung und Wiedergeburt.

Sentinels Of Shamash Tracklist:

1. The Seventh Verdict

2. In Shadows, In Light

3. Raptors Of Anzu

Über Melechesh:

Melechesh wurden 1993 in Jerusalem gegründet, mit dem klaren Anspruch, einen eigenen Stil zu erschaffen, den die Band selbst als „Mesopotamian Metal“ bezeichnet. Verwurzelt in Black und Thrash Metal, speist sich ihr Sound aus sumerischer und mesopotamischer Mythologie sowie kosmischen und okkulten Themen. Gleichzeitig fließen mediterrane und nahöstliche Einflüsse in ein extremes Metal-Gewand ein. Über die Jahrzehnte hinweg haben sich Melechesh zu einem internationalen musikalischen und kulturellen Phänomen entwickelt. Die Band steht für eine unverwechselbare Identität, einen fundierten, fast schon wissenschaftlichen Umgang mit mythologischen Themen und eine kompromisslose künstlerische Vision, die inzwischen auch eine neue Generation von Bands prägt. Diese Entwicklung spiegelt nicht zuletzt den Lebensweg ihres rastlosen, weltweit agierenden Gründers und Hauptkomponisten Ashmedi wider. Bis heute behaupten Melechesh eine Ausnahmestellung im Extreme Metal und heben sich sowohl konzeptionell als auch im Sound ab.