SorgSvart: kündigt neues Album „Gardar Og Grende“ an

Am ersten Mai, wenn das Jahr sich wendet, wie es seit jeher geschieht, wird von SorgSvart das neue Album Gardar Og Grende veröffentlicht – geschaffen von einer Hand, einem Atemzug und einem Willen, geschmiedet in Einsamkeit und aus einem unabhängigen Geist.

SorgSvart, das ist das Ein-Mann-Projekt des Multiinstrumentalisten, Sängers und Komponisten Sorg, der dort beheimatet ist, wo Land, Wetter und Stille noch immer den Rhythmus des Lebens prägen. Aus Kvinnherad in Hordaland, unterhalb des Gletschers Folgefonna, erhebt sich seine einsame Stimme, die Stimme eines einsamen Komponisten, dessen Disziplin, strukturelle Klarheit und absolute Autorschaft ihm den Beinamen „Bauern-Mozart des Black Metals“ eingebracht haben. Nicht wegen des Spektakels, sondern wegen seiner vollkommenen Formbeherrschung, seines unermüdlichen Arbeitseifers und einer Hingabe zum Handwerk, die von der modernen Welt unberührt bleibt.

SorgSvart ist vielschichtig im Klang, aber eins im Geiste. Keine Gilde, keine Maschinerie, kein Marktchor steht dahinter, nur ein Mann bei der Arbeit, wie es einst üblich war. Der Künstler Sorg ist eine seltene Figur im zeitgenössischen Black Metal, ein Vollkomponist, der Stimme, Instrumente, Struktur und Vision ohne Vermittlung beherrscht. Seine Musik ist nicht industriell gefertigt. Sie ist komponiert, geduldig, unabhängig, beharrlich und frei von jeglichen Markteinflüssen.

Der Titel des Albums, Gardar Og Grende, besteht aus Worten, die älter sind als der Wunsch nach Profit und Fortschritt: „Gardar“, das umzäunte Gehöft, mit Mühe und Not errichtet; „Grende“, die verstreuten Behausungen, nicht durch Regeln, sondern durch Verwandtschaft und Brauch verbunden. Gemeinsam beschreiben sie eine Welt, in der das Leben lokal, gemeinschaftlich und hart erkämpft war, in der der Mensch nicht über dem Land stand und es ausbeutete, sondern mit ihm verbunden war.

Gardar Og Grende entspringt der Sehnsucht nach dem alten Bauernleben Norwegens, dem Leben der kleinen Höfe mit gemeinsamer Arbeit, nach überliefertem Wissen und stiller Würde. Ein Leben ohne ferne Herren, in dem der Wert eines Menschen nicht allein am Ertrag, sondern an Fürsorge, Ausdauer und Zugehörigkeit gemessen wurde.

Gardar Og Grende schöpft aus norwegischer Volkstradition, düsteren akustischen Ritualen und dem strengen Geist des Black Metals, verweigert sich aber modernem Exzess und Hektik. Die Musik ist bewusst ungeschliffen – geformt von Atem, Holz, Saiten, Pfeife und Haut – und widersetzt sich der Glätte und Abstraktion zeitgenössischer Produktionsmöglichkeiten. Unter ihrem Klang regt sich ein stiller Widerstand gegen die Moderne: Eine Abkehr von Konsum, Kommerzialisierung und zentralisierter Kontrolle sowie eine bewusste Hinwendung zu Selbstversorgung, Tradition und bäuerlicher Würde. Dies ist keine propagierte Ideologie, sondern gelebte und in die Musik eingewobene Botschaft. Denn SorgSvart strebt nicht nach Aufmerksamkeit. Die Musik steht für Handwerk statt Produkt, Heimat statt Fortschritt und Freiheit in der Einfachheit.

Gardar Og Grende erscheint auf CD und Vinyl und würdigt das greifbare Artefakt – Musik, die man in Händen halten, ganz hören und weitergeben möchte. Diese Musik ist Heimat, der Gesang stiller Widerstand. SorgSvart ist eine Stimme aus den mächtigen Bergen und Fjorden von Kvinnherad, ehrlich und frei!