SorgSvart: neue Single und Lyric-Video „Landesorg“ erschienen

Diese epische Hymne wurde von Sorg, dem Mozart des Black Metal, komponiert, als er noch ein Teenager war, im Jahr 2002. Hier sind einige Gedanken und Überlegungen des Multiinstrumentalisten und Komponisten selbst zum Hintergrund dieses 10-minütigen Epos:

„Im Juni 793 stachen lange Holzschiffe mit aufwendigen Schnitzereien und kraftvollen Symbolen von der Westküste (wahrscheinlich in der Gegend von Hordaland und Rogaland) des bis dahin unbekannten Landes in See, das als Norwegen bekannt werden sollte, Norvegr, der Weg gen Norden.

Am 8. Juni durchbrachen diese mächtigen Boote den Nebel an der Küste von Lindisfarne. Auch wenn es zuvor vereinzelte Angriffe entlang der angelsächsischen Küste gegeben hatte, machte dieser Überfall Norwegen berüchtigt und prägte sich ins allgemeine Bewusstsein ein.

Doch die meisten Menschen scheinen zu vergessen, dass die durchschnittliche Nordmänner keine Elitekrieger waren, sondern einfache Bauern, die in einem rauen Klima an tückischen Berghängen ihr Land pflügten und bewirtschafteten, um ihre Familien in ihrem eigenen, sehr engen und geschlossenen Kreislauf des Lebens, ihre Existenz zu sichern und zu ernähren.

Diese „Krieger“ waren die wenigen Privilegierten, die Elite und Oberschicht der Ära, denen die Möglichkeit gegeben wurde, auf Entdeckungsreisen, zum Handeln und auf Raubzügen zu gehen, oft im Auftrag noch reicherer Könige, Grafen oder lokaler Häuptlinge. Sie kamen als stinkreiche christliche Henker zurück und beherrschten und unterdrückten die bescheidene heidnische Bauernschaft ihres Heimatlandes.“ – Sorg, Hordaland Juni 2024

