Blaze Bayley – 25th Anniversary Silicon Messiah am 17.03.2026 im Bambi Galore in Hamburg

Eventname: 25th Anniversary Silicon Messiah

Band: Blaze Bayley



Ort: Bambi Galore, Öjendorfer Weg 30a, 22119 Hamburg

Datum: 17.03.2026

Kosten: 23,00 € VVK

Genre: Heavy Metal

Besucher: 180 Besucher (Ausverkauft)

Link: https://www.kph-hamburg.de/veranstaltungen

Setlist:

Samurai Silicon Messiah Ghost In The Machine Evolution Silicon Messiah Born As A Stranger The Brave The Hunger Identity Reach For The Horizon The Launch Stare At The Sun Calling You Home Como Estais Amigos (Iron Maiden) Virus (Iron Maiden) Wrathchild (Iron Maiden) Man On The Edge (Iron Maiden) Futureal (Iron Maiden) Doctor Doctor / Emerald / Jailbreak / Doctor Doctor A Thousand Years

Der 62 Jahre alte Frontmann Blaze Bayley feiert mit seiner Band heute 25th Anniversary Silicon Messiah im Bambi Galore in Hamburg. Das Kellergewölbe ist seit Wochen für die Show ausverkauft, und so versuchen einzelne Metalheads vor Ort noch ihr Glück, meist jedoch ohne Erfolg. Blaze Bayley ist eine Institution im britischen Heavy Metal. In den Fokus vieler Fans konnte er sich in den Achtzigern mit Wolfsbane spielen. Spätestens in der Iron-Maiden-Phase von 1994 bis 1999 ging es für den charismatischen Sänger bis in die Spitze des Genres. Im Anschluss folgt die Solokarriere, die bis heute andauert und auch durch einen Herzinfarkt nicht ausgebremst werden konnte.

Erstes Soloalbum Silicon Messiah im Fokus

Ohne Vorprogramm startet Blaze Bayley pünktlich um 20:00 Uhr. Wie es der Titel schon verrät, dreht sich zumindest ein Großteil der Show um das Debüt, welches 2000 veröffentlicht wurde. Für Fans der Scheibe gibt es das volle Programm. Das Quartett eröffnet mit Silicon Messiah und Ghost In The Machine. Bereits Ghost In The Machine sorgt für beste Stimmung und taut das Hamburger Publikum auf. Ekstase und zufriedene Gesichter prägen das Bild im Bambi. Old School braucht Blaze Bayley keine Bühnenshow. Die Scheinwerfer einmal angeworfen, bleiben die Augen auf der Formation, die in 80er-Manier rein musikalisch zu überzeugen versucht. Das gelingt den Appleton-Brüdern ohne Probleme. Bei Born As A Stranger zaubert Chris an der Gitarre, während Luke bei Reach For The Horizon den Bass-Hammer schwingt.

Zwischen den einzelnen Tracks lässt sich Blaze viel Zeit für Ansagen. Lasst uns den Abend genießen und alles außerhalb dieses Raumes vergessen. Von Hoffnung und Willenskraft fürs eigene Leben ist alles dabei und sorgt für eine authentische Führung durch den Auftritt. Die Fans sind von der offenen Haltung begeistert und danken es mit der zweiten ausverkauften Show in Hamburg innerhalb dieser Tour.

Iron-Maiden-Klassiker zum Abschluss

Ohne seine Iron-Maiden-Hits entlässt Blaze Bayley seine Anhänger nicht zurück in die durchaus warme Märznacht. Como Estais Amigos und Virus machen den Anfang für den intensiven Abschlusspart. Wrathchild bringt das Bambi zum Kochen. Die Temperatur steigt und bringt nicht nur die gutgelaunten Protagonisten zum Schwitzen. Doctor Doctor / Emerald / Jailbreak / Doctor Doctor wird über 20 Minuten zelebriert, bis A Thousand Years das Set nach fast 150 Minuten schießt. Blaze Bayley und seine Männer haben Spaß an den Songs und lassen es alle wissen. Ein starker Abend, an dem vor allem Blaze dankbar ist, nach seiner schweren Krankheit noch einmal solche Partys erleben zu können.