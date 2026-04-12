Melechesh: haben ihre EP „Sentinels Of Shamash“ und ein neues Lyric-Video veröffentlicht

Eingehüllt in mythische Verwüstung und göttliche Offenbarung haben Melechesh ihre neue digitale EP Sentinels Of Shamash über Reigning Phoenix Music veröffentlicht.

Die international gefeierten Pioniere des mesopotamischen Metal entfesseln darauf Geschichten aus einem vergessenen Zeitalter, getragen von druckvollen Riffs, markanten, rituell anmutenden Rhythmusstrukturen sowie einer besonderen Klangästhetik, die durch die Kombination von sechs- und zwölfsaitigen E-Gitarren entsteht. Beschwörende Vocals treffen dabei auf apokalyptische Klanglandschaften.

Zur Feier des Releases hat die Band außerdem ein neues Lyric-Video zum Track The Seventh Verdict veröffentlicht:

Sentinels Of Shamash versteht sich als zeremonieller Abstieg in uralte Gesetzmäßigkeiten, Feuer und kosmische Wachsamkeit. Inspiriert von mesopotamischer Mythologie und dem solaren Urteil des Gottes Shamash – Hüter von Wahrheit und Gerechtigkeit – erschaffen Melechesh ein Werk, das von göttlichem Zorn und esoterischer Ordnung durchzogen ist. Jeder Song entfaltet sich wie eine heilige Inschrift und beschwört vergessene Götter, gefallene Könige sowie das ewige Spannungsfeld zwischen Chaos und Gleichgewicht.

Mit mächtigen Riffs, unerbittlichen Rhythmen und einer Soundarchitektur, die antike Kosmologie mit moderner Extremität verbindet, setzt Sentinels Of Shamash ein mythologisches Statement zwischen Feuer, Urteil, Zerstörung und Erneuerung. Die Wächter stehen dabei als ewige Hüter über das Schicksal selbst.

Produziert wurde die EP von Ashmedi, mit Co-Produktion durch Rob Caggiano und Kristian „Kohle“ Kohlmannslehner. Die Bassspuren und Backing Vocals wurden von Rob Caggiano eingespielt, der zudem an Neuarrangements für In Shadows, In Light beteiligt war. Das Schlagzeug übernahm Nikitas Mandolas. Für Engineering, Mixing und Mastering zeichnete Kristian „Kohle“ Kohlmannslehner verantwortlich, während Daniel Claar Engineering und Recording übernahm. The Seventh Verdict enthält zudem Gastvocals von Jessica Pimentel.