Chalice Of Suffering – The Raven Cries One Last Time

Mit The Raven Cries One Last Time legen Chalice Of Suffering ihr drittes Album vor, das am 20.03.2026 über das italienische Label My Kingdom Music erschienen ist und dort als CD erhältlich ist. Die Band stammt aus Minneapolis, Minnesota (USA), und agiert als Sextett – eine Besetzung, die sich auch im vielschichtigen Sound des Albums widerspiegelt. Musikalisch bewegen sich die Amerikaner tief im Funeral-Doom-Kosmos und erschaffen ein Werk, das sich ganz den Themen Trauer, Verlust und innerer Leere verschreibt.

Schwere, die Raum lässt

Schnell wird klar, dass hier keine Eile existiert. Das Album entfaltet sich in extrem langsamen, getragenen Tempi, wie man sie aus dem Genre kennt. Auffällig ist, dass hier nicht nur mit erdrückender Monotonie gespielt wird. Die Band legt zudem großen Wert auf Atmosphäre und Dynamik im Detail. Langgezogene Gitarrenriffs, minimalistische, aber wirkungsvolle Drums und ein insgesamt sehr offenes Klangbild sorgen dafür, dass jede Note Raum zum Atmen bekommt.

Dabei sind es vor allem die feinen Nuancen, die das Album tragen. Melodische Leadgitarren und dezente Keyboardflächen durchziehen die Songs und verleihen ihnen eine fast schon fragile Emotionalität. Immer wieder entstehen Momente, in denen sich die Musik weniger als ein Song, sondern eher wie ein langsames, düsteres Gleiten durch eine trostlose Klanglandschaft anfühlt.

Düsteres Klangspektrum

Besonders spannend ist der gezielte Einsatz ungewöhnlicher Instrumente. Elemente wie Flöten oder sogar Dudelsäcke tauchen punktuell auf und verstärken die ohnehin schon dichte, beinahe rituelle Stimmung. Diese Details fügen sich organisch in das Gesamtbild ein und geben dem Album eine eigene klangliche Identität.

Vokal bleibt man den Wurzeln treu: Tiefe Growls dominieren das Geschehen, werden jedoch immer wieder durch gesprochene Passagen ergänzt. Diese verleihen den Songs eine erzählerische Ebene und intensivieren die emotionale Wirkung zusätzlich.

Höhepunkte in der Dunkelheit

Stücke wie der Opener Another Night In Pain oder All That Has Withered stehen exemplarisch für die Stärken der Band: langsamer Aufbau, dichte Atmosphäre und eine stetig wachsende, fast schmerzhafte, emotionale Schwere.

Die Songs wandeln quasi in Funeral-Doom-Manier bis zum abschließenden Track The Raven Cries…. Dieser bildet schließlich den Höhepunkt des Albums. Hier bündelt sich alles, was The Raven Cries One Last Time ausmacht: ein letztes, abschließendes Mal massive Riffs, melancholische Leads und eine allumfassende Dunkelheit, die lange nach dem letzten Ton nachhallt.

Hier! geht es für weitere Informationen zu Chalice Of Suffering – The Raven Cries One Last Time in unserem Time For Metal Release-Kalender.