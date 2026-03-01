The Wright Valley Trio – Leben Ist Schmerz

Veröffentlichung und erster Eindruck

Das Album Leben Ist Schmerz der Wiesbadener Formation The Wright Valley Trio ist am 06.02.2026 erschienen und aktuell als Download über Bandcamp erhältlich. Wie mir Gitarrist und Sänger Von Doom erzählte, ist zudem eine physische Veröffentlichung fest eingeplant – zunächst auf CD, möglicherweise später auch als Vinyl-Version.

Persönliche Verbindung zur Band und zum Genre

Mein erster Kontakt mit dem Trio liegt inzwischen rund acht Jahre zurück, damals in der großen Halle des Schlachthofs Wiesbaden als Support von Bell Witch. Dieses Konzert bleibt für mich bis heute unvergessen: ein einziger, monumentaler Song, der sich über nahezu eine Stunde erstreckte und das Publikum vollkommen vereinnahmte. Seitdem begegnet man der Band regelmäßig im Wiesbadener Kesselhaus, etwa als Support für Pallbearer, The Obsessed oder Khemmis.

Die Band besteht seit ihren Anfängen 2014 aus Von Doom (Gitarre und Gesang), Matze am Schlagzeug sowie Robert Krause (der sich auch für das Cover und Layout des Albums verantwortlich zeichnet) am Bass – ein Trio, das live wie auf Platte durch eingespielte Routine und ein bemerkenswertes Gespür für (ausgedehnte) Dynamik überzeugt.

Spätestens seit meiner Entdeckung von Sleep bin ich ein ausgesprochener Fan der ausgedehnten musikalischen Langsamkeit geworden. Minutenlange Spannungsbögen, scheinbar endlose Wiederholungen und Songs, die ganze Plattenseiten einnehmen, gehören für mich zum perfekten Hörerlebnis. Entsprechend habe ich auch keinerlei Problem damit, die Vinylseite umzudrehen, nur um einen einzigen Song weiterhören zu können – im Gegenteil: Genau diese Ritualhaftigkeit macht den Reiz solcher Musik erst aus.

Klangwelt und Stil

Musikalisch bleibt das The Wright Valley Trio seiner Linie treu. Funeral Doom bildet weiterhin das Fundament, angereichert mit Sludge-Schwere, Drone-Flächen und postmetallischen Melodiebögen. Die Songs entfalten sich langsam und verlangen Geduld, belohnen jedoch mit einer dichten, emotional aufgeladenen Atmosphäre. Die Band versteht es, Melancholie und massive Klanggewalt miteinander zu verbinden, ohne dabei in bloßer Monotonie zu versinken.

Leben Ist Schmerz – Das emotionale Zentrum

Der Titeltrack Leben Ist Schmerz bildet das emotionale Herzstück des Albums. Live durfte ich den Song bereits schmerzlich intensiv erleben, und auch auf Platte entfaltet er seine volle Wirkung. Langgezogene Gitarrenflächen, ein schwer atmender Rhythmus und der zwischen Verzweiflung und Akzeptanz schwankende Gesang erzeugen eine beklemmende, zugleich aber erstaunlich melodische Stimmung. Der Song wirkt weniger zerstörerisch als vielmehr kathartisch – ein langsames Durchschreiten innerer Dunkelheit.

Steineschmelzer – Hypnotische Verdichtung

Mit Steineschmelzer zeigt die Band einen Song, der Schicht für Schicht wächst und sich über repetitive Motive und eine hypnotische Dynamik entwickelt. Da der Song rein instrumental gehalten ist, verstärkt er so die physische und beinahe meditative Wirkung des Albums. Trotz massiver Klangwände bleibt stets eine melancholische Melodieführung erhalten, die den Song überraschend zugänglich macht.

